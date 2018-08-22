Десять россиянок вошли в список участниц чемпионата мира по шахматам 2018 года
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Десять российских шахматисток включены в список участниц чемпионата мира-2018 по
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Десять российских шахматисток включены в список участниц чемпионата мира-2018 по
В турнире примут участие россиянки Валентина Гунина и Ольга Гиря (отобрались благодаря рейтингу), Александра Костенюк (отобралась благодаря результату на чемпионате мира-2016), Анастасия Боднарук, Александра Горячкина, Алиса Галлямова, Екатерина Лагно, Марина Нечаева, Наталья Погонина и Алина Кашлинская (отобрались благодаря результатам на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов).
Всего на турнире выступят 64 шахматистки, фамилии двух из которых пока не объявлены — они будут номинированы FIDE.