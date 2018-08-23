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09:13 (мск), источник: ТАСС

Российские гроссмейстеры Грищук и Карякин сыграли вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 23 августа. Встреча пятого тура между российскими гроссмейстерами Александром Грищуком и Сергеем Карякиным на Кубке Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч), четвертом этапе мирового шахматного Гран-тура, проходящего в американском Сент-Луисе, завершилась вничью. Грищук по- прежнему сохраняет место в лидирующей группе, тогда как Карякин замыкает турнирную таблицу.

По итогам раунда ничейные результаты были зафиксированы во всех сыгранных партиях. Помимо Грищука и Карякина, в пятый день турнира играли Фабиано Каруана (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Левон Аронян (Армения) и Вишванатан Ананд (Индия), а также Магнус Карлсен (Норвегия) и Уэсли Со (США).

После пяти туров первое место в турнирной таблице делят Грищук, Карлсен, Мамедьяров, Аронян и Каруана, набравшие по 3 очка. 6-е и 7-е места занимают Ананд и Вашье-Лаграв, в активе которых по 2,5 очка. Далее расположился Со — 2 очка. Карякин и Накамура замыкают турнирную таблицу, набрав по 1,5 балла.

В партиях шестого тура, который пройдет в пятницу, Грищук проведет встречу белыми фигурами против чемпиона мира Карлсена, а Карякин черными сыграет с Каруана.

Турнир проходит в один круг, выходной день — 23 августа. Контроль времени — классический, шахматисты имеют по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.

Кубок Синкфилда завершится 27 августа.

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