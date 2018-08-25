Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.08
Лион2
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
24.08
Бавария3
Хоффенхайм1
Футбол. Премьер-лига
24.08
Арсенал Т0
Ростов1
Футбол. Зарубежный
24.08
Олимпик Д2
Шахтер Д5
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ахмат
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
19«Динамо» разгромило «Уфу» перед дерби со «Спартаком»
15Как Емельяненко разбили лицо в Москве
00:52 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий и Костенюк выступят в суперфинале чемпионата России по шахматам

ТАСС, 25 августа. Суперфинал чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин стартует в субботу в Сатке (Челябинская область). Среди участников мужского турнира — Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов, в соревновании женщин выступит экс-чемпионка мира Александра Костенюк.

Источник: РИА "Новости"

В каждом турнире примут участие по 12 шахматистов, которые сыграют в один круг с 25 августа по 5 сентября. В выходной день, 31 августа, гроссмейстеры проведут сеансы одновременной игры для всех желающих. В мужском турнире заявлены шесть шахматистов с рейтингом выше 2700 пунктов — помимо Непомнящего, Яковенко и Витюгова, это Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев и Евгений Томашевский. В суперфинале также выступят Даниил Дубов, Эрнесто Инаркиев, Денис Хисматуллин, Михаил Кобалия, Григорий Опарин и Алексей Сарана.

Пропустят чемпионат страны ведущие гроссмейстеры, входящие в первую десятку мирового рейтинга, Владимир Крамник и Сергей Карякин, а также Петр Свидлер и Александр Грищук. Карякин и Грищук в эти дни выступают на сильнейшем по составу супертурнире «Кубке Синкфилда» в американском Сент-Луисе.

Читайте также
Десять россиянок вошли в список участниц чемпионата мира по шахматам 2018 года

В женском суперфинале собрались практически все сильнейшие шахматистки страны во главе с Костенюк, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге. В первую десятку входят Александра Горячкина и Валентина Гунина, в Сатке также выступят Наталья Погонина, Ольга Гиря, Анастасия Боднарук, Алина Кашлинская, Алиса Галлямова, Полина Шувалова, Оксана Грицаева, Елена Томилова и Анастасия Протопопова. Пропустит чемпионат России Екатерина Лагно, которая в рейтинге уступает в рейтинге лишь Костенюк.

Автомобили в подарок и выставка Коржева

Мужской чемпионат России пройдет в 71-й раз, женский — в 68-й. В пятницу состоялась торжественная церемония открытия суперфинала. Местом проведения чемпионата России станет дворец культуры «Магнезит» в Сатке. Этот 50-тысячный город выбран не случайно — Сатка имеет богатую шахматную историю, здесь проводятся различные соревнования для детей и взрослых, много лет работает гроссмейстерская школа 10-го чемпиона мира Бориса Спасского.

Турнир является частью программы «Шахматы в музеях», которую реализует Российская шахматная федерация (РШФ). В ДК «Магнезит» будет открыта выставка советского и российского живописца Гелия Коржева. Общий фонд суперфинала составляет 9 млн рублей, при этом победители каждого из турниров получат в подарок автомобиль.

Главным соревнованием нынешнего сезона станет шахматная олимпиада, которая стартует 23 сентября в Батуми (Грузия), и результаты предстоящих турниров в Сатке могут серьезно повлиять на выбор состава сборной России.

Год назад суперфинал шахматного чемпионата страны прошел в Санкт-Петербурге и завершился победами Петра Свидлера и Александры Горячкиной.

 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Пятый тур РПЛ продолжится тремя субботними матчами
«Ростов» вышел на второе место в чемпионате России по футболу
Конор Макгрегор оскорбил отца Хабиба Нурмагомедова
Скончалась олимпийская чемпионка 1960 года Валентина Растворова
Маркизио в «Зените», Шимански в ЦСКА? Трансферы и слухи в РПЛ
Россиянка отыграла пять матчболов и вышла в основу US Open
«Бавария» стартовала с победы в новом сезоне Бундеслиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь