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10:21 (мск), источник: ТАСС

Карякин потерпел третье поражение на шахматном супертурнире в американском Сент-Луисе

ТАСС, 25 августа. Встреча шестого тура между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и американцем Фабиано Каруана на Кубке Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч), четвертом этапе мирового шахматного Гран-тура, проходящего в американском Сент-Луисе, завершилась поражением россиянина. Каруана вышел на чистое первое место в турнирной таблице, Карякин, проигравший уже три партии из шести, стал главным аутсайдером соревнования.

По итогам раунда в остальных встречах были зафиксированы ничейные результаты. Помимо Каруана и Карякина, в шестой игровой день турнира партии провели Магнус Карлсен (Норвегия) и Александр Грищук (Россия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США) и Левон Аронян (Армения), а также Вишванатан Ананд (Индия) и Уэсли Со (США).

После шести туров на чистое первое место в турнирной таблице вышел Каруана, набравший 4 очка. Места со второго по пятое делят Грищук, Карлсен, Мамедьяров и Аронян, в активе которых по 3,5 очка. Шестую и седьмую строчки занимают Ананд и Вашье-Лаграв — по 3 очка. Далее расположились Со (2,5 очка) и Накамура (2), а Карякин замыкает турнирную таблицу, набрав 1,5 балла.

В партиях седьмого тура, который пройдет в субботу, Грищук проведет встречу черными фигурами против Ананда, а Карякин белыми сыграет с Мамедьяровым.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени — классический, шахматисты имеют по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.

Турнир завершится 27 августа.

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