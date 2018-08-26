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11:34 (мск), источник: ТАСС

Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на шахматном турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 26 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в седьмом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч). Шахматный турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Источник: РИА "Новости"

По итогам игрового дня в остальных встречах также были зафиксированы ничейные результаты. В седьмом туре партии провели Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США), Вишванатан Ананд (Индия) и Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Хикару Накамура (США).

После семи туров лидирует Каруана, набравший 4,5 очка. Места со второго по пятое делят Мамедьяров, Грищук, Аронян и Карлсен, в активе которых по 4 очка. Шестую и седьмую строчки занимают Вашье-Лаграв и Ананд (по 3,5 очка). Далее расположились Со (3) и Накамура (2,5), Карякин замыкает турнирную таблицу (2).

В партиях восьмого тура, который пройдет в воскресенье, Грищук встретится с Уэсли Со, а Карякин сыграет с Накамурой.

Турнир завершится 27 августа. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.

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