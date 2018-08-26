Инаркиев и Андрейкин лидируют после второго тура суперфинала чемпионата России по шахматам

Остальные партии суперфинала в мужском турнире завершились вничью. Во второй соревновательный день состоялись партии Михаил Кобалия — Дмитрий Андрейкин, Даниил Дубов — Григорий Опарин, Никита Витюгов — Алексей Сарана, Евгений Томашевский — Ян Непомнящий, Владимир Федосеев — Дмитрий Яковенко. В турнирной таблице лидерство делят Инаркиев и Андрейкин, в их активе по 1,5 очка, Хисматуллин очков не набрал, остальные набрали по одному очку.
В турнире среди женщин Оксана Грицаева обыграла Анастасию Боднарук, вничью завершились партии Ольга Гиря — Алиса Галлямова, Александра Костенюк — Валентина Гунина, Анастасия Протопопова — Алина Кашлинская, Полина Шувалова — Наталья Погонина, Александра Горячкина — Елена Томилова. В турнирной таблице после двух туров Грицаева, Галлямова, Кашлинская, Погонина и Гунина делят лидерство, набрав по 1,5 очка.
Партии третьего тура пройдут 27 августа.
В мужском и женском турнирах принимают участие по 12 шахматистов, которые сыграют в один круг с 25 августа по 5 сентября. В выходной день, 31 августа, гроссмейстеры проведут сеансы одновременной игры для всех желающих. В прошлом году суперфинал шахматного чемпионата страны прошел в Санкт-Петербурге и завершился победами Петра Свидлера и Горячкиной.