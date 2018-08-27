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14:08 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский шахматист Кирилл Ступак победил на международном турнире в Санкт-Петербурге

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский шахматист Кирилл Ступак победил на международном турнире «Мемориал Виктора Корчного» в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Гроссмейстер набрал 8 очков, опередив россиянина Максима Чигаева, занявшего второе место, и белоруса Алексея Александрова, ставшего обладателем бронзовой медали. Другие белорусские игроки завершили выступления на престижных соревнованиях за пределами десятки сильнейших: Алексей Федоров был 11-м, Михаил Никитенко — 34-м, Яна Ильючик разместилась на 94-й позиции.

В II Мемориале Виктора Корчного в Санкт-Петербурге приняли участие 268 шахматистов из 21 страны.

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