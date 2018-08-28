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09:38 (мск), источник: ТАСС

Каруана, Карлсен и Аронян поделили итоговое первое место на шахматном турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 28 августа. Американец Фабиано Каруана, норвежец Магнус Карлсен и армянин Левон Аронян разделили первое место по итогам Кубка Синкфилда (призовой фонд — $300 тысяч). Шахматный турнир проходил в американском Сент- Луисе.

Источник: Reuters

В заключительный игровой день Каруана сыграл вничью с соотечественником Уэсли Со, Карлсен обыграл другого американца Хикару Накамуру, а Аронян оказался сильнее россиянина Александра Грищука. Остальные партии девятого тура завершились ничейными результатами. Встречи проходили между Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан) и Вишванатаном Анандом (Индия), а также Максимом Вашье-Лагравом (Франция) и Сергеем Карякиным (Россия).

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По итогам девяти туров Каруана, Карлсен и Аронян набрали по 5,5 очков. Четвертое место занял Мамедьяров, в активе которого 5 баллов. На местах с пятого по седьмое расположились Грищук, Вашье-Лаграв и Ананд (по 4,5 очка). Нижние строчки заняли Со (4), Накамура (3) и Карякин (3), который замкнул турнирную таблицу.

Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко).

Четвертое место, дающее право участвовать в финальном турнире Гран-тура, занимают сразу два шахматиста — Каруана и Со. Во вторник гроссмейстеры проведут тай-брейк, чтобы определить последнего участника решающего турнира. Перед началом Кубка Синкфилда Карякин тоже находился в четверке лучших, но неудачное выступление отбросило россиянина на шестое место (25,5). Грищук по итогам всех этапов занял восьмое место (8).

Соревнования пройдут в Лондоне в декабре.

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