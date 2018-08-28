СМИ: Украинские шахматистки примут участие в чемпионате мира в Ханты-Мансийске

Министерство молодежи и спорта Украины в связи с появившейся информацией о решении украинских шахматисток сыграть в Ханты-Мансийске напомнило о своей позиции по поводу участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ. Министерство не финансирует участие украинских спортсменов на турнирах в России, а также не выплачивает призовые за успешное выступление на этих соревнованиях. Кроме того, данные результаты не учитываются при присвоении атлетам спортивных званий.