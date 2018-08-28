Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Види
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Аякс
Футбол. Зарубежный
27.08
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик2
Уэска2
Футбол. Еврокубки
29.08
Зальцбург
Црвена Звезда
Все события
Фоторепортажи
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
21:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Украинские шахматистки примут участие в чемпионате мира в Ханты-Мансийске

ТАСС, 28 августа. Женская сборная Украины примет участие в чемпионате мира по шахматам по нокаут-системе, который пройдет в ноябре в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает украинский телеканал XSPORT.

Источник: ИТАР-ТАСС

Украину на турнире представят Анна Ушенина, Наталья Жукова, Инна Гапоненко, Анна и Мария Музычук. Ушенина выиграла чемпионат мира в 2012 году, Мария Музычук — в 2015-м.

Читайте также
Почему Усик отказался от звания героя Украины

Министерство молодежи и спорта Украины в связи с появившейся информацией о решении украинских шахматисток сыграть в Ханты-Мансийске напомнило о своей позиции по поводу участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ. Министерство не финансирует участие украинских спортсменов на турнирах в России, а также не выплачивает призовые за успешное выступление на этих соревнованиях. Кроме того, данные результаты не учитываются при присвоении атлетам спортивных званий.

В 2017 году чемпионкой мира по нокаут-системе стала китаянка Тань Чжунъи. Единственной россиянкой, побеждавшей на чемпионате мира по нокаут-системе, является Александра Костенюк, которая выиграла турнир в Нальчике в 2008 году.

Турнир в Ханты-Мансийске пройдет со 2 по 23 ноября.

 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Юлия Ефимова: предлагали выступать за другую страну за большие деньги
«СЭ» назвал препятствие для перехода Промеса в «Севилью»
Салах рассказал о трудностях сборной Египта в Грозном на ЧМ-2018
Украинка отказалась общаться с журналистом из РФ на US Open
Sky Sports: «Реал» нашел замену Криштиану Роналду в Англии
Назначен главный арбитр матча РПЛ «Зенит» — «Спартак»
Дортмундская «Боруссия» арендовала нападающего «Барселоны»
«В семью лезть нельзя! Это святое!»: Тихонов ответил Егорову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь