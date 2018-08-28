СМИ: Украинские шахматистки примут участие в чемпионате мира в Ханты-Мансийске
ТАСС, 28 августа. Женская сборная Украины примет участие в чемпионате мира по шахматам по
ТАСС, 28 августа. Женская сборная Украины примет участие в чемпионате мира по шахматам по
Украину на турнире представят Анна Ушенина, Наталья Жукова, Инна Гапоненко, Анна и Мария Музычук. Ушенина выиграла чемпионат мира в 2012 году, Мария Музычук — в 2015-м.
Министерство молодежи и спорта Украины в связи с появившейся информацией о решении украинских шахматисток сыграть в
В 2017 году чемпионкой мира по
Турнир в