Каруана на тай-брейке обыграл Со и стал четвертым участником шахматного турнира в Лондоне

По окончании Кубка Синкфилда Каруана и Со имели одинаковое количество очков в таблице серии Гран-тура, по причине чего пришлось проводить тай-брейк. Первая партия завершилась вничью. Вторую на 62-м ходу выиграл Каруана, что позволило ему занять четвертое место в рейтинге и отобраться на турнир в Великобританию.