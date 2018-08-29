Каруана на тай-брейке обыграл Со и стал четвертым участником шахматного турнира в Лондоне
ТАСС, 29 августа. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана оказался сильнее своего соотечественника Уэсли Со на
ТАСС, 29 августа. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана оказался сильнее своего соотечественника Уэсли Со на
По окончании Кубка Синкфилда Каруана и Со имели одинаковое количество очков в таблице серии
Помимо американца, в Лондоне сыграют Хикару Накамура (США), Левон Аронян (Армения) и Максим
Общий призовой фонд финала