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09:10 (мск), источник: ТАСС

Каруана на тай-брейке обыграл Со и стал четвертым участником шахматного турнира в Лондоне

ТАСС, 29 августа. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана оказался сильнее своего соотечественника Уэсли Со на тай-брейке, прошедшем в Сент-Луисе после окончания Кубка Синкфилда. По его итогам Каруана отобрался на финальный турнир шахматного Гран-тура, который пройдет с 11 по 17 декабре в Лондоне.

Источник: AP 2018

По окончании Кубка Синкфилда Каруана и Со имели одинаковое количество очков в таблице серии Гран-тура, по причине чего пришлось проводить тай-брейк. Первая партия завершилась вничью. Вторую на 62-м ходу выиграл Каруана, что позволило ему занять четвертое место в рейтинге и отобраться на турнир в Великобританию.

Помимо американца, в Лондоне сыграют Хикару Накамура (США), Левон Аронян (Армения) и Максим Вашье-Лаграв (Франция). Перед началом Кубка Синкфилда россиянин Сергей Карякин находился в четверке лучших, но неудачное выступление на турнире отбросило его на шестое место. Другой российский гроссмейстер Александр Грищук по итогам всех этапов занял восьмое место.

Общий призовой фонд финала Гран-тура составит $300 тысяч.

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