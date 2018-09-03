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19:12 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий обыграл Опарина в девятом туре суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 3 сентября. Ян Непомнящий черными фигурами одержал победу над Григорием Опариным в партии девятого тура суперфинала чемпионата России по шахматам. Соревнования проходят в Сатке (Челябинская область).

Источник: РИА "Новости"

Остальные партии суперфинала в мужском турнире завершились вничью. В девятом туре состоялись партии Эрнесто Инаркиев — Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов — Дмитрий Андрейкин, Евгений Томашевский — Роман Федосеев, Даниил Дубов — Михаил Кобалия, Алексей Сарана — Денис Хисматуллин.

Первое место делят Андрейкин и Яковенко, в активе которых по 5,5 очка. Еще четыре шахматиста отстают от лидеров на полбалла. Далее идут Непомнящий, Томашевский, Федосеев, Инаркиев (по 5), Опарин, Дубов (по 4,5), Кобалия, Сарана (по 4), Витюгов (3,5), Хисматуллин (2,5).

В женском турнире Полина Шувалова обыграла Алину Кашлинскую, Наталья Погонина — Алису Галлямову, а Александра Горячкина — Оксану Грицаеву. Елена Томилова победила Валентину Гунину, а Анастасия Протопопова — Анастасию Боднарук. Александра Костенюк и Ольга Гиря сыграли вничью.

После девяти туров лидируют Гиря, Горячкина и Погонина, набравшие по шесть очков. Далее идут Кашлинская, Гунина (по 5,5 очка), Галлямова (5), Костенюк (4,5), Шувалова (4), Грицаева, Томилова (по 3,5), Боднарук (2,5) и Протопопова (2).

Партии десятого тура пройдут 4 сентября. В мужском и женском турнирах принимают участие по 12 шахматистов, которые сыграют в один круг с 25 августа по 5 сентября. В прошлом году суперфинал шахматного чемпионата страны прошел в Санкт-Петербурге и завершился победами Петра Свидлера и Горячкиной.

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