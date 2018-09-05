Дмитрий Андрейкин стал чемпионом России по шахматам

Источник: РИА "Новости"

Перед заключительным туром единоличным лидером был Дмитрий Яковенко, в активе которого было 6,5 балла. Андрейкин делил второе место с Владимиром Федосеевым (по 6 очков). В 11-м туре Андрейкин черными фигурами обыграл Федосеева, Яковенко сыграл вничью с Никитой Витюговым.

Таким образом, Яковенко и Андрейкин набрали по 7 очков и определяли победителя на тай-брейке, который состоял из двух партий в рапид. В первой партии шахматисты сыграли вничью, во второй Андрейкин белыми фигурами победил и стал чемпионом России.

В женском турнире чемпионкой стала Наталья Погонина. Перед заключительным туром первое место делили Погонина, Ольга Гиря и Александра Горячкина, набравшие по 7 очков. В 11-м туре Погонина сыграла вничью с Алиной Кашлинской, а Гиря — с Анастасией Боднарук. Горячкина белыми фигурами проиграла Валентине Гуниной.

Таким образом, у женщин победитель также определялся на тай-брейке, так как Погонина и Гиря набрали равное количество очков (7,5). В первой партии в рапид Погонина белыми фигурами одержала победу, вторая партия завершилась вничью.