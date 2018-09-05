Дмитрий Андрейкин стал чемпионом России по шахматам
ТАСС, 5 сентября. Дмитрий Андрейкин одержал победу в суперфинале чемпионата России по шахматам. Соревнования прошли в Сатке (Челябинская область).
ТАСС, 5 сентября. Дмитрий Андрейкин одержал победу в суперфинале чемпионата России по шахматам. Соревнования прошли в Сатке (Челябинская область).
Перед заключительным туром единоличным лидером был Дмитрий Яковенко, в активе которого было 6,5 балла. Андрейкин делил второе место с Владимиром Федосеевым (по 6 очков). В 11-м туре Андрейкин черными фигурами обыграл Федосеева, Яковенко сыграл вничью с Никитой Витюговым.
Таким образом, Яковенко и Андрейкин набрали по 7 очков и определяли победителя на
В женском турнире чемпионкой стала Наталья Погонина. Перед заключительным туром первое место делили Погонина, Ольга Гиря и Александра Горячкина, набравшие по 7 очков. В 11-м туре Погонина сыграла вничью с Алиной Кашлинской, а Гиря — с Анастасией Боднарук. Горячкина белыми фигурами проиграла Валентине Гуниной.
Таким образом, у женщин победитель также определялся на
Андрейкин второй раз в карьере стал чемпионом России. Впервые он победил в 2012 году. Погонина, как и Андрейкин, второй раз выиграла суперфинал чемпионата России. Впервые она стала чемпионкой в 2012 году.