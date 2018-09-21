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12:33 (мск), источник: ТАСС

Путин считает, что телеканалам нужно активнее освещать соревнования по шахматам

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что российским телеканалам нужно активнее освещать соревнования по шахматам. Об этом он заявил на встрече с членами сборных команд России по шахматам, кадры с которой показал телеканал «Россия-24».

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Источник: РИА "Новости"

«Популяризировать надо больше [шахматы] в средствах массовой информации, — отметил глава государства. — Сейчас вот будут соревнования, нужно поговорить с каналами, чтобы они поактивнее показывали все, освещали бы побольше». «У нас есть чем гордиться, — добавил он. — Это красивый вид спорта».

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Поздно вечером в четверг Владимир Путин встретился в Сочи с членами сборных команд России по шахматам, которые находятся на сборах перед 43-й Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми. Как сообщалось ранее, президент пожелал шахматистам успехов на предстоящих соревнованиях. Состоялся также краткий разговор о популяризации шахмат в России и о воспитании нового поколения шахматистов, в том числе на базе центра «Сириус», где уже два года действует соответствующее направление под руководством Владимира Крамника.

Участие во встрече приняли, в частности, члены мужской сборной Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов. Женскую сборную представляли Александра Костенюк, Александра Горячкина, Наталья Погонина, Валентина Гунина, Ольга Гиря. В беседе участвовал также президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

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