Путин считает, что телеканалам нужно активнее освещать соревнования по шахматам

«Популяризировать надо больше [шахматы] в средствах массовой информации, — отметил глава государства. — Сейчас вот будут соревнования, нужно поговорить с каналами, чтобы они поактивнее показывали все, освещали бы побольше». «У нас есть чем гордиться, — добавил он. — Это красивый вид спорта».

Поздно вечером в четверг Владимир Путин встретился в Сочи с членами сборных команд России по шахматам, которые находятся на сборах перед 43-й Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми. Как сообщалось ранее, президент пожелал шахматистам успехов на предстоящих соревнованиях. Состоялся также краткий разговор о популяризации шахмат в России и о воспитании нового поколения шахматистов, в том числе на базе центра «Сириус», где уже два года действует соответствующее направление под руководством Владимира Крамника.