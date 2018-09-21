Комитет по этике FIDE рассмотрит дело Дворковича 28 сентября

Ранее вице-президент FIDE и соперник Дворковича на выборах главы организации грек Георгиос Макропулос подал жалобу в комиссию FIDE по этике, обвинив Дворковича в нарушении этического кодекса, так как он якобы использует недозволенные методы агитации, в том числе свои дипломатические связи с целью оказания давления на представителей национальных федераций. Также грек считает, что Дворковича следует отстранить от шахматной деятельности на восемь лет. Россиянин назвал данные обвинения ложью, после чего подал жалобу в офис окружного прокурора в Лозанне с требованием привлечь Макропулоса к ответственности за диффамацию.