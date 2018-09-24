Российские шахматисты нацелены выиграть золото на Всемирной олимпиаде в Грузии

Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 24 сентября по 5 октября, ожидается участие 185 мужских коллективов и 151 женской команды. Российские шахматистки побеждали на олимпиадах трижды кряду, в 2010, 2012 и 2014 годах, а в 2016 финишировали только четвертыми. Мужчины добивались успеха в предыдущий раз только в 2002 году. После этого гроссмейстеры не смогли выиграть соревнования семь раз кряду, в 2010-м и 2012-м завоевали серебряные медали, а в 2016-м — бронзовые.

Золотые страницы истории

Мужская сборная СССР дебютировала на олимпиаде в 1952 году в Финляндии, с ходу выиграв золотые медали. После этого советские шахматисты побеждали еще пять раз подряд, включая турнир 1974 года. Спустя два года местом проведения баталий стал Израиль, и сборная СССР отказалась от участия (турнир выиграла сборная США).

В 1978 году первое место заняли венгры (советские гроссмейстеры впервые стали вторыми). А затем вновь наступило время доминирования шахматистов из СССР: в 1980—1990 годах шесть раз подряд побеждала сборная СССР, а с 1992 по 2002 — команда России. Лишь после этого наступило время успехов основных конкурентов — чемпионами олимпиад становились представители Украины (2004, 2010), Армении (2006, 2008, 2012), Китая (2014) и США (2016).

Женская сборная СССР участвовала в первом аналогичном турнире, проходившем в 1957 году в Голландии, и выиграла шесть соревнований подряд — вплоть до 1974 года включительно. В 1976 году команда проигнорировала состязание в Тель-Авиве (чемпионками стали хозяева олимпиады), а затем первенствовала еще на пяти турнирах кряду (в последний раз — в 1986 году).

Затем гегемония советских шахматисток завершилась: первые места занимали команды Венгрии (1988, 1990), Грузии (1992, 1994, 1996, 2008), Китая (1998, 2000, 2002, 2004) и Украины (2006). Россиянки вернули себе мировое лидерство в 2010 году, а следом выиграли и две следующие олимпиады — в 2012 и 2014 годах. Но два года назад в Баку команда выступила неудачно, а победу праздновали китаянки.

С надеждами на успех

Мужскую команду на турнире-2018 составляют Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов. Крамник является чемпионом олимпиад 1992, 1994 и 1996 годов и трижды становился медалистом турнира (в 2010, 2012 и 2016 годах). Карякин в 2004 году выиграл соревнование в составе сборной Украины, а с российской команды завоевал две серебряные медали и одну бронзовую. Яковенко — вице-чемпион 2012 года, Непомнящий — бронзовый медалист 2014 года. Старший тренер команды — президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

В составе женской сборной в Батуми находятся Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря. Костенюк и Гунина в 2010, 2012 и 2014 годах трижды побеждали на олимпиадах (в активе Александры есть также серебро 2002 года), Погонина — становилась чемпионкой дважды (2012, 2014), Гиря — чемпионка 2016-го. Старшим тренером команды является Сергей Рублевский (кстати, победитель мужских олимпиад 1996, 1998, 2000 и 2002 годов).

Расклад перед боем

Рейтинг-фаворитом мужского турнира является победитель предыдущей олимпиады сборная США. В состав команды, как и два года назад, вошли три гроссмейстера из первой десятки мирового рейтинга — Фабиано Каруана, Уэсли Со и Хикару Накамура. У россиян второй номер, а борьбу за призовые места также поведут команды Китая, Азербайджана, Украины, Армении, Индии, Франции и Венгрии. Среди участников есть и немало коллективов, способных в отдельных матчах отобрать очки у фаворитов.

Россиянки по суммарному среднему коэффициенту гроссмейстеров возглавляют стартовый протокол турнира. Основные конкурентки — сборные Китая, Украины, Грузии, Польши и Индии.

Цель — только золото

Серебряный призер матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин заявил РИА Новости, что команда поборется за победу на Олимпиаде. «У нас собраны очень мощные ребята, — отметил гроссмейстер. — Но у нас в последнее время никак не получается победить. В 2012 году на олимпиаде в Стамбуле мы по каким-то невероятным стечениям обстоятельств упустили золото. Мы настраиваемся только на первое место и, если возьмем золото, это действительно будет большая победа».

Непомнящий также считает, что коллектив способен бороться за золотые медали. «Задача нашей команды — бороться за первое место, — сказал РИА Новости гроссмейстер. — А на что мы можем рассчитывать, покажет турнир. Мы всегда боремся за медали, но хочется выиграть турнир. Сборная США — победитель предыдущей олимпиады, у них собран очень хороший состав, и они будут нашим главным конкурентом. И есть пул сильных команд».

Кто сменит Илюмжинова?

Одним из ключевых вопросов во время олимпиады станет избрание нового президента Международной шахматной федерации (FIDE) на конгрессе организации. Россиянин Кирсан Илюмжинов, бессменно возглавлявший федерацию с 1995 года, 13 июля нынешнего года решением комиссии по этике FIDE отстранен от должности и не будет баллотироваться на новый четырехлетний срок.