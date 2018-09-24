Российские шахматисты стартовали на олимпиаде с победы
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мужская сборная России по шахматам победила команду Уганды в первом матче на олимпиаде, которая проходит в Батуми (Грузия).
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мужская сборная России по шахматам победила команду Уганды в первом матче на олимпиаде, которая проходит в Батуми (Грузия).
Встреча завершилась со счетом 4−0 в пользу россиян. Дмитрий Яковенко белыми фигурами обыграл Харуну Нсубугу, Ян Непомнящий (белые) — Патрика Кавуму, Никита Витюгов (черные) оказался сильнее Уолтера Окаса, Сергей Карякин (черные) нанес поражение Артуру Ссегваньи.
Олимпиада в Батуми продлится до 5 октября.