Российские шахматисты стартовали на олимпиаде с победы

Российские шахматисты стартовали на олимпиаде с победы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мужская сборная России по шахматам победила команду Уганды в первом матче на олимпиаде, которая проходит в Батуми (Грузия).