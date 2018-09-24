Женская сборная России по шахматам обыграла Коста-Рику на старте олимпиады
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Женская сборная России по шахматам нанесла поражение команде
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Женская сборная России по шахматам нанесла поражение команде
Встреча завершилась со счетом 3,5−0,5 в пользу российской команды. Валентина Гунина, игравшая белыми фигурами, победила Ольгу Летицию Гамбоа Альварадо, Ольга Гиря (белые) — Мелани Салазар Гулд, Наталья Погонина (черные) взяла верх над Таис Кастильо Моралес, Александра Горячкина (черные) разошлась миром с Марией Еленой Родригес Арриетой.
Олимпиада в Батуми продлится до 5 октября.