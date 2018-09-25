Белорусы успешно стартовали на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми

В стартовом туре наша команда в составе Алексея Александрова, Алексея Федорова, Кирилла Ступака и Сергея Жигалко с результатом 3,5 на 0,5 очка обыграла соперников из Малайзии. В запасе у белорусов остался Владислав Ковалев. Женская сборная, в которую вошли Мария Колядич, Яна Ильючик, Наталья Кусенкова, Ланита Стецко и Ольга Баделько нанесли поражение шахматисткам Мальты — 3,5:0,5. Во втором туре мужчины сыграют с представителями Австралии, а женщины — с Хорватией.

Читайте также Российские шахматисты стартовали на олимпиаде с победы

В составе сборной Норвегии не сыграет в Батуми действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Он готовится сразиться за чемпионскую корону с Фабиано Каруаной из США, матч пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне. Традиционно сильные составы выставили команды России и Китая, за Индию принял решение сыграть 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Во время Олимпиады состоится Генеральная ассамблея Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), на которой делегаты из 186 стран будут выбирать организатора главных стартов 2022 года. В 2020-м этот турнир примет Ханты-Мансийск.