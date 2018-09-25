Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Брл0
Оренбург1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Северсталь
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Урал
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Уэска
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
13:20 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы успешно стартовали на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси успешно стартовали на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В стартовом туре наша команда в составе Алексея Александрова, Алексея Федорова, Кирилла Ступака и Сергея Жигалко с результатом 3,5 на 0,5 очка обыграла соперников из Малайзии. В запасе у белорусов остался Владислав Ковалев. Женская сборная, в которую вошли Мария Колядич, Яна Ильючик, Наталья Кусенкова, Ланита Стецко и Ольга Баделько нанесли поражение шахматисткам Мальты — 3,5:0,5. Во втором туре мужчины сыграют с представителями Австралии, а женщины — с Хорватией.

Читайте также
Российские шахматисты стартовали на олимпиаде с победы

В составе сборной Норвегии не сыграет в Батуми действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Он готовится сразиться за чемпионскую корону с Фабиано Каруаной из США, матч пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне. Традиционно сильные составы выставили команды России и Китая, за Индию принял решение сыграть 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Во время Олимпиады состоится Генеральная ассамблея Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), на которой делегаты из 186 стран будут выбирать организатора главных стартов 2022 года. В 2020-м этот турнир примет Ханты-Мансийск.

Шахматная олимпиада проводится раз в два года, первая состоялась в 1927 году. Белорусская команда дебютировала на этих крупных соревнованиях в 1994 году в Москве.

 Киркорову сделали царский подарок
Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин
Слезы зала, гнев Роналду: как Модрич стал лучшим игроком
«За четверной прыжок подарили самокат»: в чем феномен Трусовой
Вратарь «Спартака» вернулся к тренировкам после травмы (видео)
СМИ узнали о планах Абрамовича продать «Челси» за 3 млрд фунтов
Сент-Люсия и Каймановы острова назвали Черчесова лучшим в мире
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь