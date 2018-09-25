Сборная России обыграла команду Ирландии во втором туре Всемирной шахматной олимпиады
ТАСС, 25 сентября. Сборная России одержала победу над командой Ирландии во втором туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).
ТАСС, 25 сентября. Сборная России одержала победу над командой Ирландии во втором туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).
В двух партиях российские шахматисты оказались сильнее своих соперников, еще две партии завершились вничью. Победы одержали Ян Непомнящий и Никита Витюгов, вничью сыграли Сергей Карякин и Дмитрий Яковенко. В активе российских шахматистов две победы в двух турах.
В женском турнире сборная России проиграла команде Узбекистана. Александра Костенюк, Валентина Гунина и Александра Горячкина сыграли свои партии вничью, Наталья Погонина потерпела поражение. На счету российских шахматисток одна победа и одно поражение.
Партии третьего тура пройдут 26 сентября.
Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты — шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, России — трижды.