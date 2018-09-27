Сборная России потерпела первое поражение на Всемирной шахматной олимпиаде

Победу в четверг одержал только Ян Непомнящий, Сергей Карякин свою партию завершил вничью, а Владимир Крамник и Дмитрий Яковенко проиграли своим соперникам. Для российских шахматистов это поражение стало первым на турнире.

В женском турнире сборная России обыграла команду Израиля. Валентина Гунина и Ольга Гиря оказались сильнее своих соперниц, Наталья Погонина и Александра Костенюк свои партии завершили вничью. На счету российских шахматисток три победы и одно поражение.