Белорусская команда обыграла Казахстан и Туркменистан на шахматной олимпиаде в Батуми

В четвертом туре команда в составе Владислава Ковалева, Сергея Жигалко, Кирилла Ступака и Алексея Федорова с результатом 2,5 на 1,5 очка были сильнее соперников из Казахстана. Решающий вклад в успех внес Владислав Ковалев, который победил Рината Джумабаева.

В соревнованиях среди женщин в матче с Туркменистаном Яна Ильючик была сильнее Джемаль Овездурдыевой, что и позволило белорускам добиться успеха. Остальные три матча завершились вничью. Итоговый счет — 2,5 на 1,5 очка.

Во время олимпиады состоится Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ), на которой делегаты из 186 стран будут выбирать организатора главных стартов 2022 года. В 2020 году этот турнир примет Ханты-Мансийск.