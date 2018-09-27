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22:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская команда обыграла Казахстан и Туркменистан на шахматной олимпиаде в Батуми

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская и мужская сборные Беларуси одержали очередные победы на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В четвертом туре команда в составе Владислава Ковалева, Сергея Жигалко, Кирилла Ступака и Алексея Федорова с результатом 2,5 на 1,5 очка были сильнее соперников из Казахстана. Решающий вклад в успех внес Владислав Ковалев, который победил Рината Джумабаева.

В соревнованиях среди женщин в матче с Туркменистаном Яна Ильючик была сильнее Джемаль Овездурдыевой, что и позволило белорускам добиться успеха. Остальные три матча завершились вничью. Итоговый счет — 2,5 на 1,5 очка.

Во время олимпиады состоится Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ), на которой делегаты из 186 стран будут выбирать организатора главных стартов 2022 года. В 2020 году этот турнир примет Ханты-Мансийск.

Шахматная олимпиада проводится раз в два года, первая состоялась в 1927 году. Белорусская команда дебютировала на этих крупных соревнованиях в 1994 году в Москве.

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