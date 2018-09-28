Сборная России обыграла перуанцев в пятом туре Всемирной шахматной олимпиады

Источник: РИА "Новости"

Победы в пятницу одержали Сергей Карякин и Владимир Крамник, Ян Непомнящий и Никита Витюгов свои партии завершили вничью. В активе российских шахматистов четыре победы и одно поражение, в турнирной таблице они расположились на 14-м месте с 8 очками. У четырех сборных — Азербайджана, Чехии, Польши и Украины — по 10 очков.

В женском турнире сборная России обыграла команду Германии со счетом 3,5:0,5. Александра Костенюк, Александра Горячкина и Валентина Гунина оказались сильнее своих соперниц, Ольга Гиря сыграла вничью. На счету российских шахматисток четыре победы, одно поражение и 8 набранных очков, россиянки идут на 14-й позиции. Лидирует команда США, единственная имеющая в активе 10 очков.

Партии шестого тура пройдут 30 сентября.