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20:39 (мск), источник: ТАСС

Сборная России обыграла перуанцев в пятом туре Всемирной шахматной олимпиады

ТАСС, 28 сентября. Сборная России одержала победу над командой Перу со счетом 3:1 в пятом туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).

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Источник: РИА "Новости"

Победы в пятницу одержали Сергей Карякин и Владимир Крамник, Ян Непомнящий и Никита Витюгов свои партии завершили вничью. В активе российских шахматистов четыре победы и одно поражение, в турнирной таблице они расположились на 14-м месте с 8 очками. У четырех сборных — Азербайджана, Чехии, Польши и Украины — по 10 очков.

В женском турнире сборная России обыграла команду Германии со счетом 3,5:0,5. Александра Костенюк, Александра Горячкина и Валентина Гунина оказались сильнее своих соперниц, Ольга Гиря сыграла вничью. На счету российских шахматисток четыре победы, одно поражение и 8 набранных очков, россиянки идут на 14-й позиции. Лидирует команда США, единственная имеющая в активе 10 очков.

Партии шестого тура пройдут 30 сентября.

Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты — шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, России — трижды.

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