Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.09
Лилль3
Марсель0
Футбол. Зарубежный
30.09
Бетис1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
30.09
Сассуоло1
Милан4
Футбол. Зарубежный
30.09
Арсенал К0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
30.09
Леванте2
Алавес1
Футбол. Премьер-лига
30.09
Спартак0
Ростов1
Футбол. Зарубежный
30.09
Аугсбург4
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
30.09
Парма1
Эмполи0
Футбол. Первый дивизион
30.09
Армавир2
Ротор2
Футбол. Зарубежный
30.09
Монпелье3
Ним0
Футбол. Зарубежный
30.09
Кардифф Сити1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
30.09
Вильярреал0
Вальядолид1
Хоккей. КХЛ
30.09
Ак Барс4
Адмирал2
Хоккей. КХЛ
30.09
Торпедо НН4
Амур3
Хоккей. КХЛ
30.09
Витязь3
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
30.09
Динамо Мн1
Авангард2
Футбол. Первый дивизион
30.09
Чертаново2
Сочи6
Футбол. Первый дивизион
30.09
Мордовия0
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
30.09
Черноморец Од0
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
30.09
Заря Лг0
Львов0
Футбол. Премьер-лига
30.09
Краснодар3
Динамо0
Футбол. Зарубежный
30.09
Айнтрахт Ф4
Ганновер-961
Футбол. Первый дивизион
30.09
Нижний Новгород1
Зенит-20
Футбол. Зарубежный
30.09
Ренн1
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
30.09
Кьево0
Торино1
Футбол. Зарубежный
30.09
Фиорентина2
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
30.09
Фрозиноне1
Дженоа2
Футбол. Первый дивизион
30.09
Тюмень3
Шинник2
Футбол. Премьер-лига
30.09
Анжи2
Зенит1
Футбол. Зарубежный
30.09
Десна0
Ворскла2
Футбол. Зарубежный
30.09
Болонья2
Удинезе1
Футбол. Первый дивизион
30.09
Сибирь2
Балтика1
Футбол. Зарубежный
30.09
Уэска1
Жирона1
Футбол. Первый дивизион
30.09
СКА-Хабаровск2
Факел1
Все события
Фоторепортажи
18Что ждет «Спартак» в Новороссийске? Уникальные кадры начала века
19«Спартак» переиграл «Реал» Хиддинка. Помните, как это было?
30 сентября, источник: ТАСС

Карякин поднялся на 14-е место в рейтинге FIDE

ТАСС, 30 сентября. Россиянин Сергей Карякин поднялся с 15-го на 14-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте FIDE.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В активе Карякина 2760 очков. Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2839). Второе место занимает претендент на шахматную корону американец Фабиано Каруана (2827), третье — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2820). Еще один российский шахматист, Владимир Крамник, сохранил восьмое место (2779).

В ноябре Карлсен сыграет в Лондоне с Каруаной в матче за шахматную корону.

В женском рейтинге на первом месте идет китаянка Хоу Ифань (2658), на втором — ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2561), на третьем — россиянка Екатерина Лагно (2556).

 Абрамович намерен получить £3 млрд
За кого голосовали Черчесов и Акинфеев при выборе лучшего игрока года
«Спартак» дома проиграл «Ростову» на глазах у Терри
«Быки» угрожают Семаку: «Краснодар» и «Зенит» разделяют три очка
Каррера: Слово «стыд» неуместно в отношении игры «Спартака»
Будущее Сергея Сироткина в «Формуле-1» оказалось под угрозой
«Атлетико» попросит объяснить принцип VAR после игры с «Реалом»
Терри прокомментировал неожиданное появление на матче «Спартака»
«Реал» на русском поприветствовал Москву по прилету на матч ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь