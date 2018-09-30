Карякин поднялся на 14-е место в рейтинге FIDE

Источник: ИТАР-ТАСС

В активе Карякина 2760 очков. Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2839). Второе место занимает претендент на шахматную корону американец Фабиано Каруана (2827), третье — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2820). Еще один российский шахматист, Владимир Крамник, сохранил восьмое место (2779).

В ноябре Карлсен сыграет в Лондоне с Каруаной в матче за шахматную корону.