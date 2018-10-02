Сборная России обыграла команду Белоруссии в восьмом туре Всемирной шахматной олимпиады

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3:0. Победы одержали Ян Непомнящий и Владимир Крамник, Сергей Карякин и Никита Витюгов свои партии завершили вничью.

В активе сборной России пять побед на турнире, две ничьи и одно поражение. В таблице россияне занимают 11-е место. Единоличное лидерство после восьмого тура захватила сборная США, обыгравшая команду Азербайджана.

В женском турнире сборная России выиграла у команды Нидерландов со счетом 4:0. Александра Костенюк, Александра Горячкина, Наталья Погонина и Ольга Гиря победили в своих партиях. На счету российских шахматисток шесть побед и два поражения на Олимпиаде. Сборная России занимает восьмое место, лидерство делят команды Китая и Украины.