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21:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная России обыграла команду Белоруссии в восьмом туре Всемирной шахматной олимпиады

БАТУМИ /Грузия/, 2 октября. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Белоруссии в восьмом туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3:0. Победы одержали Ян Непомнящий и Владимир Крамник, Сергей Карякин и Никита Витюгов свои партии завершили вничью.

В активе сборной России пять побед на турнире, две ничьи и одно поражение. В таблице россияне занимают 11-е место. Единоличное лидерство после восьмого тура захватила сборная США, обыгравшая команду Азербайджана.

В женском турнире сборная России выиграла у команды Нидерландов со счетом 4:0. Александра Костенюк, Александра Горячкина, Наталья Погонина и Ольга Гиря победили в своих партиях. На счету российских шахматисток шесть побед и два поражения на Олимпиаде. Сборная России занимает восьмое место, лидерство делят команды Китая и Украины.

Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты — шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, России — трижды.

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