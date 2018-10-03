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17:51 (мск), источник: Р-Спорт

Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации (FIDE).

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Источник: РИА "Новости"

Выборы главы FIDE состоялись в среду в Батуми (Грузия).

Бессменно возглавлявший федерацию с 1995 года Кирсан Илюмжинов был отстранен от должности решением комиссии по этике организации 13 июля. Ранее россиянин переизбирался президентом FIDE в 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 года. Илюмжинов был намерен вновь баллотироваться в президенты организации, но после выдвижения Дворковича отказался от этой идеи и высказал ему слова поддержки.

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