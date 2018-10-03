Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации

Бессменно возглавлявший федерацию с 1995 года Кирсан Илюмжинов был отстранен от должности решением комиссии по этике организации 13 июля. Ранее россиянин переизбирался президентом FIDE в 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 года. Илюмжинов был намерен вновь баллотироваться в президенты организации, но после выдвижения Дворковича отказался от этой идеи и высказал ему слова поддержки.