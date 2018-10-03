Сборная России выиграла у белорусов на Всемирной шахматной олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. В составе сборной России победы в своих партиях одержали Ян Непомнящий и Владимир Крамник, Сергей Карякин и Никита Витюгов сыграли вничью.

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В активе сборной России пять побед на турнире, две ничьи и одно поражение. В турнирной таблице россияне занимают 11-е место.

В женском турнире сборная России выиграла у команды Нидерландов со счетом 4:0. Александра Костенюк, Александра Горячкина, Наталья Погонина и Ольга Гиря одержали победы в своих партиях. На счету российских шахматисток шесть побед и два поражения на турнире. Сборная России занимает восьмое место в турнирной таблице.