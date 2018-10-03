«Пора избавляться от старого хлама»: Дворкович — глава ФИДЕ

Источник: РИА "Новости"

3 октября Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), о чем стало известно после прошедшего на конгрессе в грузинском Батуми голосовании.

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Изначально на пост главы ФИДЕ было трое претендентов, однако британский гроссмейстер Найджел Шорт объявил о снятии своей кандидатуры за несколько минут до начала голосования, поддержав россиянина.

«Очевидно, что ФИДЕ необходимы перемены, нужны новые лица, и с Макропулосом этого невозможно достичь. Аркадий, кстати, очень умный парень, образованный, приятный в общении. Федерации пора избавляться от старого хлама. Люди из команды Макропулоса находятся в ФИДЕ веками и их пора сдать в музей», — цитирует Шорта ТАСС.

«Важно не допускать, чтобы президент оставался на своем посту больше двух сроков. Кирсан Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 года — это немыслимо. Очень хорошо, что Аркадий заявил о двух сроках и не более», — добавил британский гроссмейстер.

В итоге в конкурентной борьбе с Макропулосом Дворкович получил достаточно солидный перевес. За бывшего вице-премьера правительства России проголосвали 103 делегата, в то время как оппонента поддержали 78 человек, а еще один голос оказался недействительным.

В команду Дворковича войдут француз Башар Куатли (в качестве первого вице-президента), азербайджанец Махир Мамедов, перуанец Хулио Эрнесто Градна Суньига (все — вице-президенты), тоголезец Эньонам Сева Фумей (генеральный секретарь) и Чжу Чэнь из Катара (казначей).

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Представляя собственную программу, Дворкович пообещал привлечь многочисленных спонсоров и сократить платежи и взносы в ФИДЕ со стороны федераций.

Еще одним пунктом его предвыборного выступления были эффективность и прозрачность деятельности организации. Также российский политик обещает выкладывать в открытый доступ контракты ФИДЕ с третьими сторонами.

Напомним, что отсутствие прозрачности деятельности организации было одной из главных претензий к предыдущему президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову.

Многолетний глава организации был вынужден покинуть свой пост из-за попадания в санкционный список минфина США за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии.

Еще в декабре 2017 года Илюмжинов передал свои полномочия в части финансовой и административной деятельности Макропулосу, а в апреле этого года президентский совет ФИДЕ обратился к россиянину с просьбой немедленно уйти в отставку, так как из-за его нахождения на посту президента ряд банков, с которыми сотрудничает ФИДЕ, заморозили счета организации.

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Илюмжинов в отставку подать отказался и поначалу собирался баллотироваться на новый президентский срок, однако в июле комиссия ФИДЕ по этике отстранила Илюмжинова от должности президента на 18 месяцев после 23-х лет бессменного руководства организацией.

Что касается Дворковича, то он имеет богатый опыт государственной службы и работал не только вице-премьером правительства, но и заместителем министра экономического развития, а также помощником главы государства во время президентского срока Дмитрия Медведева.

Интересно, что отец Дворковича Владимир был международным шахматным арбитром и гроссмейстером, а в период с 1982 по 1984 год он занимал пост ответственного секретаря Федерации шахмат СССР.

Сам Дворкович с 2007 по 2010 год был вице-президентом Российской шахматной федерации, а с 2010 по 2014 год председателем наблюдательного совета и в данный момент входит в попечительский совет Федерации шахмат России.

Также с марта 2018 года чиновник занимал пост председателя оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу «Россия-2018» и является болельщиком московского «Спартака».