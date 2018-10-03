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20:03 (мск), источник: ТАСС

Медведев поздравил FIDE с избранием нового президента

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Международную шахматную федерацию (FIDE) с избранием нового президента — бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

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Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю Международную шахматную федерацию с избранием нового президента», — написал глава правительства на своей странице в Twitter.

Медведев также пожелал удачи вновь избранному президенту FIDE.

В среду Дворкович был избран новым президентом FIDE. На этот пост также претендовал вице-президент организации грек Георгиос Макропулос. В итоге россиянин получил 103 голоса, Макропулос — 78, 1 голос оказался недействительным. Еще один претендент — британский гроссмейстер Найджел Шорт — объявил о снятии своей кандидатуры с выборов за несколько минут до начала голосования.

Предыдущий президент FIDE Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 года, принял решение не баллотироваться на новый срок.

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