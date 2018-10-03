Медведев поздравил FIDE с избранием нового президента
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/.
«Поздравляю Международную шахматную федерацию с избранием нового президента», — написал глава правительства на своей странице в Twitter.
Медведев также пожелал удачи вновь избранному президенту FIDE.
В среду Дворкович был избран новым президентом FIDE. На этот пост также претендовал
Предыдущий президент FIDE Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 года, принял решение не баллотироваться на новый срок.