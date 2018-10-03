Медведев поздравил FIDE с избранием нового президента

В среду Дворкович был избран новым президентом FIDE. На этот пост также претендовал вице-президент организации грек Георгиос Макропулос. В итоге россиянин получил 103 голоса, Макропулос — 78, 1 голос оказался недействительным. Еще один претендент — британский гроссмейстер Найджел Шорт — объявил о снятии своей кандидатуры с выборов за несколько минут до начала голосования.