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11:04 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруски обыграли Швецию на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси обыграла Швецию в девятом туре Всемирной шахматной олимпиады в Батуми, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Ольга Баделько, Ланита Стецко и Яна Ильючик одержали победы, а Наталья Кусенкова разошлась миром в партии с Ниной Блажекович. Общий счет — 3,5 на 0,5 очка. В турнирной таблице женская команда Беларуси с 12 очками занимает 21-е место. Лидируют шахматистки из Китая — 16 очков при семи победах и двух ничьих.

Мужская сборная Беларуси в девятом туре противостояла первой команде Грузии. Три из четырех матчей завершились мирным исходом. Лишь Алексей Александров проиграл лидеру команды соперников Ивану Чепаринову, сменившему болгарское гражданство на грузинское. Итоговый счет матча — 2,5 на 1,5 очка в пользу команды Грузии.

В десятом туре шахматной олимпиады мужская команда сыграет с Таджикистаном, а женская встретится со сборной Словении.

В Батуми также определится столица олимпиады 2022 года, на проведение которой кроме Республики Корея и Туниса претендует Беларусь. Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук отправился в Грузию, чтобы поддержать заявку нашей страны. Выборы состоятся 5 октября во время Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации.

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