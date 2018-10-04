Белоруски обыграли Швецию на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми

Источник: БЕЛТА

Ольга Баделько, Ланита Стецко и Яна Ильючик одержали победы, а Наталья Кусенкова разошлась миром в партии с Ниной Блажекович. Общий счет — 3,5 на 0,5 очка. В турнирной таблице женская команда Беларуси с 12 очками занимает 21-е место. Лидируют шахматистки из Китая — 16 очков при семи победах и двух ничьих.

Мужская сборная Беларуси в девятом туре противостояла первой команде Грузии. Три из четырех матчей завершились мирным исходом. Лишь Алексей Александров проиграл лидеру команды соперников Ивану Чепаринову, сменившему болгарское гражданство на грузинское. Итоговый счет матча — 2,5 на 1,5 очка в пользу команды Грузии.

В десятом туре шахматной олимпиады мужская команда сыграет с Таджикистаном, а женская встретится со сборной Словении.