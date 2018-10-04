Сборная России обыграла команду Англии на Всемирной шахматной олимпиаде
БАТУМИ /Грузия/, 4 октября. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Англии в 10-м туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).
БАТУМИ /Грузия/, 4 октября. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Англии в 10-м туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).
Матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу россиян. В составе сборной России победу одержал Владимир Крамник. Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Никита Витюгов свои партии завершили вничью.
В активе сборной России семь побед на турнире, две ничьи и одно поражение. Перед последним туром россияне занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков и уступая по дополнительным показателям командам Франции и Польши. Лидирует сборная США, второе место у китайцев (по 17 баллов).
В женском турнире сборная России сыграла вничью с командой Украины со счетом 2:2. Партии с участием Александры Костенюк, Александры Горячкиной, Валентины Гуниной и Ольги Гири завершились вничью. На счету российских шахматисток семь побед, одна ничья и два поражения на турнире. Сборная России занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков и опережая по дополнительным показателям команды Грузии и Азербайджана. Лидирует сборная Китая (17 очков), далее следуют команды Украины, США и Армении (по 16).
За победу в матче команды получают два очка, за ничью — одно.
Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты — шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, России — трижды.