Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик1
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тулуза0
Ницца1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер1
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино2
Фрозиноне0
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард5
Динамо Р2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т1
Уфа1
Хоккей. НХЛ
6.10
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев4
Слован1
Хоккей. НХЛ
6.10
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь0
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Металлург Мг4
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Автомобилист5
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь2
Трактор0
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
21:29 (мск), источник: Vesti.kz

Женская сборная Казахстана заняла 11-е место на шахматной Олимпиаде

Женская сборная Казахстана заняла 11-е место на шахматной Олимпиаде в грузинском Батуми, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В составе команды выступали Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Галисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова и Асель Серикбай.

«Золото» же завоевала сборная Китая. Серебряным призером стала команда Украины, а бронзовым — США. Всего в соревнованиях участвовали 150 команд.

Клуб Сейдахмета упустил победу в матче чемпионата России
Олег Романцев: Уход Промеса — не причина неудач «Спартака»
«Арсенал» не может победить в РПЛ на протяжении трех матчей
ЦСКА объявил о переходе 18-летнего малийского нападающего
Словенская биатлонистка дисквалифицирована на 2 года за допинг
Болельщики «Зенита» протестуют против третьей формы клуба
Стал известен состав сборной Швеции на матч Лиги наций с Россией
В WADA заявили об обширной сети информаторов в России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь