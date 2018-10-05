Женская сборная Казахстана заняла 11-е место на шахматной Олимпиаде
Женская сборная Казахстана заняла 11-е место на шахматной Олимпиаде в грузинском Батуми, передает корреспондент Vesti.kz.
Женская сборная Казахстана заняла 11-е место на шахматной Олимпиаде в грузинском Батуми, передает корреспондент Vesti.kz.
В составе команды выступали Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Галисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова и Асель Серикбай.
«Золото» же завоевала сборная Китая. Серебряным призером стала команда Украины, а бронзовым — США. Всего в соревнованиях участвовали 150 команд.