Сергей Карякин: Дележ первого места — это хорошо, но не то, о чем мечтали

Источник: AFP 2018

В Батуми завершилась Всемирная шахматная олимпиада. Сборная России поделила 1 — 3-е места с командами США и Китая, но по дополнительным показателям завоевали лишь бронзу. А вот девушки, упустив победу в матче с Китаем, и вовсе не попали на пьедестал.

Батуми (Грузия). Всемирная шахматная олимпиада.

Мужчины. 11-й тур. США — Китай 2:2. Франция — Россия — 1,5:2,5. Индия — Польша — 2:2. Германия — Армения — 2:2. Украина — Чехия — 2:2. Англия — Казахстан — 3,5:0,5.

Итоговое положение. 1. Китай — 18 (372,5). 2. США — 18 (360,5). 3. Россия — 18 (354,5). 4−5. Польша, Англия — по 17. 6−10. Индия, Вьетнам, Армения, Франция, Украина — по 16.

Женщины. 11-й тур. Россия — Китай — 2:2. США — Украина — 1:3. Армения — Грузия — 1:3. Вьетнам — Азербайджан — 2:2.

Итоговое положение. 1. Китай — 18 (407). 2. Украина — 18 (395,5). 3. Грузия — 17. 4−10. Россия, Венгрия, Армения, США, Индия, Грузия-2, Азербайджан — по 16.

— Не знаю, поздравлять ли команду с медалью и дележом первого места или опять посетовать на то, что с 2002 года Россия не может выиграть золото?

— Вы знаете, как я хочу выиграть Олимпиаду?! У меня уже есть два серебра, две бронзы, но золото никак не получается завоевать. Но, скажем честно, на чистое первое место мы тут не наиграли.

Турнир получился очень сложный. Команды равные. Очки может отобрать любой соперник.

Посмотрите, как классно шла семь туров команда Азербайджана, где выступает мой друг и секундант (помогал Карякину в матче на первенство мира против Карлсена в 2016 году. — Прим. «СЭ») Шахрияр Мамедьяров. Они всех сметали на своем пути. Однако в итоге не попали даже в десятку. Мы же проиграли Польше, не дожали сербов и Индию. И, несмотря на это, до последнего боролись за золото.

— США не смогли повторить успех двухлетней давности.

— Повторюсь, конкуренция растет. Посмотрите на Польшу. Она тут обыграла Россию, США, Францию. Оказались сильнее двух призеров. И кто бы до начала Олимпиады мог сказать, что поляки вот так вот выстрелят. Но не хватило их до конца дистанции. Мы же сумели в последний момент настичь конкурентов.

— Второй раз подряд старший тренер и капитан Андрей Филатов сажает вас на первую доску…

— Спасибо за доверие. Я очень старался не подвести. Есть чувство неудовлетворенности за несколько партий. Мог бы выиграть больше, но то, что ни разу не уступил, радует.

— Кто был лидером команды?

— Здорово смотрелся Ян Непомнящий. Это наша пробивная сила, и отлично на третьей доске смотрелся Владимир Крамник.

— Как и мужчины, женщины проиграли необязательные матчи — Узбекистану и Армении, но до последних туров претендовали на золото. В итоге обидным образом упустили медали. Как так вышло?

— Это спорт. И мне очень бы хотелось поддержать девчат. Мы болели в последнем туре за них. Наши партии уже завершились и было видно, что Россия уверенно побеждает Китай — 3:1. Это бы принесло нам серебро и выводило бы украинок на первое место. Но не справилась с нервами сначала Оля Гиря, не сумев победить в позиции с большим перевесом, а потом волнение передалось Саше Костенюк, которая проиграла в цейтноте. В результате четвертое место, как и два года назад. А ведь до этого россиянки брали три золота подряд. Но это спорт, и я хотел был поддержать девушек. Все еще впереди.

— Вы довольны условиями подготовки?