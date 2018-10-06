Сборная Китая победила на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми

В мужском турнире в тройку лучших также вошли США и Россия. Белорусские шахматисты заняли 30-е место.

В соревнованиях среди женщин китаянки уверенно лидировали задолго до заключительного тура. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда Украины, а замкнула тройку призеров Грузия. Белорусские шахматистки разместились на 18-м итоговом месте и на втором в рейтинговой группе Б.

Всего во Всемирной шахматной олимпиаде принялим участие 184 команды.

Белорусская команда дебютировала на этих крупных соревнованиях в 1994 году в Москве. Мужская команда заняла тогда свое самое высокое место, разместившись в итоговом протоколе на 8−12-й позициях, женщины поделили с соперницами 9−16-е места.

Следующая Всемирная шахматная олимпиада в 2020 году пройдет в Ханты-Мансийске, а в 2022-м лучших игроков в этом виде спорта примет Минск.

Шахматная олимпиада проводится раз в два года, первая состоялась в 1927 году.