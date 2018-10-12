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12:24 (мск), источник: ТАСС

Дворкович: FIDE в ближайшее время должна решить проблемы с банковскими счетами

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) должна в ближайшее время решить проблемы с банковскими счетами. Об этом журналистам заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

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Дворкович был избран президентом FIDE на прошлой неделе на конгрессе организации в Батуми.

«В числе первых шагов — нормализация работы организации, — отметил Дворкович. — У FIDE последние месяцы не было своего счета в банке в связи с санкциями, наложенными на [предыдущего президента FIDE] Кирсана Илюмжинова. Банки не хотели работать с FIDE — мы решаем этот вопрос. На переходном этапе эта работа требует почти ежеминутного внимания».

«С Илюмжиновым мы много раз встречались за последние 25 лет, давно знакомы. Созванивались сразу после выборов. Считаю, что он внес очень большой вклад в становление FIDE как международной организации, но проблемы последних лет сказались на качестве работы и пришло время перемен», — добавил Дворкович.

Глава FIDE предполагает, что Индия по официальной статистике скоро обгонит Россию по числу играющих в шахматы. «Но в этом нет ничего страшного — это естественно, учитывая десятикратное преимущество в населении, — считает Дворкович. — Но Россия останется в числе ведущих шахматных держав. Это результат работы, которая проводилась на протяжение десятилетий».

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