Дворкович: FIDE в ближайшее время должна решить проблемы с банковскими счетами

Дворкович был избран президентом FIDE на прошлой неделе на конгрессе организации в Батуми.

«В числе первых шагов — нормализация работы организации, — отметил Дворкович. — У FIDE последние месяцы не было своего счета в банке в связи с санкциями, наложенными на [предыдущего президента FIDE] Кирсана Илюмжинова. Банки не хотели работать с FIDE — мы решаем этот вопрос. На переходном этапе эта работа требует почти ежеминутного внимания».

«С Илюмжиновым мы много раз встречались за последние 25 лет, давно знакомы. Созванивались сразу после выборов. Считаю, что он внес очень большой вклад в становление FIDE как международной организации, но проблемы последних лет сказались на качестве работы и пришло время перемен», — добавил Дворкович.