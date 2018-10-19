Российская команда «Медный всадник» стала победителем клубного Кубка Европы по шахматам

Источник: РИА "Новости"

В составе петербургского клуба выступали гроссмейстеры Петр Свидлер (капитан), Никита Витюгов, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Максим Родштейн, Кирилл Алексеенко и Алексей Гоганов. «Медный всадник» одержал шесть побед в семи поединках, обыграв в том числе норвежский клуб «Волеренга», капитаном которого был действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

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Второе место заняла команда AVE (5 побед, 2 ничьи) из чешского города Нови-Бор. Замкнул тройку призеров еще один клуб из России — «Молодежка» (5−1−1).

В женской части соревнований также принимали участие две российские команды — «Югра» и СШОР. Первый клуб занял третье место (4−1−2), второй расположился на четвертой строчке (2−3−2). Победила интернациональная команда из Монако под названием Cercle d’Echecs (6−1−0), вторым стал грузинский коллектив «Нона» (5−2−0).