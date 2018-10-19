Российская команда «Медный всадник» стала победителем клубного Кубка Европы по шахматам
ТАСС, 19 октября. Победителем Кубка Европы по шахматам среди клубов стала российская команда «Медный всадник» из
ТАСС, 19 октября. Победителем Кубка Европы по шахматам среди клубов стала российская команда «Медный всадник» из
В составе петербургского клуба выступали гроссмейстеры Петр Свидлер (капитан), Никита Витюгов, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Максим Родштейн, Кирилл Алексеенко и Алексей Гоганов. «Медный всадник» одержал шесть побед в семи поединках, обыграв в том числе норвежский клуб «Волеренга», капитаном которого был действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
Второе место заняла команда AVE (5 побед, 2 ничьи) из чешского города
В женской части соревнований также принимали участие две российские команды — «Югра» и СШОР. Первый клуб занял третье место (4−1−2), второй расположился на четвертой строчке (2−3−2). Победила интернациональная команда из Монако под названием Cercle d’Echecs (6−1−0), вторым стал грузинский коллектив «Нона» (5−2−0).
«Медный всадник» является трехкратным чемпионом России. Ранее команда уже становилась победителем клубного Кубка Европы — в 2011 году.