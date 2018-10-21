Карякин и Грищук стартовали с побед на шахматном турнире на острове Мэн
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук одержали победы в своих партиях в первом раунде шахматного турнира на острове Мэн.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук одержали победы в своих партиях в первом раунде шахматного турнира на острове Мэн.
Карякин в субботу белыми фигурами обыграл индийскую шахматистку Соумью Сваминатхан, а Грищук так же белыми нанес поражение Алану Мэрри из Англии.
Также победу в субботу одержал россиянин Владислав Артемьев, а Алина Кашлинская и Владимир Крамник свели свои партии вничью.
Второй раунд пройдет в воскресенье, завершится турнир 28 октября.