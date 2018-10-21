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01:25 (мск), источник: Р-Спорт

Карякин и Грищук стартовали с побед на шахматном турнире на острове Мэн

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук одержали победы в своих партиях в первом раунде шахматного турнира на острове Мэн.

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Источник: РИА "Новости"

Карякин в субботу белыми фигурами обыграл индийскую шахматистку Соумью Сваминатхан, а Грищук так же белыми нанес поражение Алану Мэрри из Англии.

Также победу в субботу одержал россиянин Владислав Артемьев, а Алина Кашлинская и Владимир Крамник свели свои партии вничью.

Второй раунд пройдет в воскресенье, завершится турнир 28 октября.

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