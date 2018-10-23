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00:59 (мск), источник: Р-Спорт

Карякин и Грищук выиграли свои партии третьего тура на турнире на острове Мэн

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук победили в своих партиях третьего тура шахматного турнира на острове Мэн.

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Источник: РИА "Новости"

Грищук белыми фигурами обыграл представителя США Григория Кайданова, а Карякин также белыми — своего соотечественника Семена Ломасова.

Победы в своих партиях также одержали россияне Павел Трегубов, Владислав Артемьев, Алина Кашлинская над соотечественницей Анастасией Парамзиной и Владимир Крамник, ничьи сыграли Михаил Антипов и Александра Костенюк.

После трех туров лучшим из россиян является Трегубов, который с 3 очками идет в группе лидеров.

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