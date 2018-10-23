Карякин и Грищук выиграли свои партии третьего тура на турнире на острове Мэн

Источник: РИА "Новости"

Грищук белыми фигурами обыграл представителя США Григория Кайданова, а Карякин также белыми — своего соотечественника Семена Ломасова.

Победы в своих партиях также одержали россияне Павел Трегубов, Владислав Артемьев, Алина Кашлинская над соотечественницей Анастасией Парамзиной и Владимир Крамник, ничьи сыграли Михаил Антипов и Александра Костенюк.