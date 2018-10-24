Крамник победил Драгнева в четвертом туре турнира на острове Мэн

Также свои партии выиграли россияне Александра Костенюк, Михаил Антипов и Семен Ломасов, вничью сыграли Анастасия Парамзина, Александр Грищук, Сергей Карякин, Владислав Артемьев, поражения потерпели Павел Трегубов и Алина Кашлинская.

После четырех туров на счету лучших из россиян Крамника, Грищука, Карякина, Артемьева, Антипова и Трегубова по 3 балла. Лидируют китаец Ван Хао и представитель Азербайджана Аркадий Найдич — по 4 очка.