Крамник победил Драгнева в четвертом туре турнира на острове Мэн
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский гроссмейстер Владимир Крамник победил австрийца Валентина Драгнева в партии четвертого тура шахматного турнира на острове Мэн.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский гроссмейстер Владимир Крамник победил австрийца Валентина Драгнева в партии четвертого тура шахматного турнира на острове Мэн.
Также свои партии выиграли россияне Александра Костенюк, Михаил Антипов и Семен Ломасов, вничью сыграли Анастасия Парамзина, Александр Грищук, Сергей Карякин, Владислав Артемьев, поражения потерпели Павел Трегубов и Алина Кашлинская.
После четырех туров на счету лучших из россиян Крамника, Грищука, Карякина, Артемьева, Антипова и Трегубова по 3 балла. Лидируют китаец Ван Хао и представитель Азербайджана Аркадий Найдич — по 4 очка.