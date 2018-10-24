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15:10 (мск), источник: Prosports.kz

Бразильский шахматист выиграл Almaty Open

165 шахматистов из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья в течение недели сражались за призовой фонд в размере 3 млн тенге, сообщает Prosports.kz.

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В турнире «А» лучшим среди игроков с рейтингом ЭЛО выше 2100 стал бразилец Александр Фиер.

«Я рад, что мне представилась возможность принять участие в столь крупном международном соревновании, — поделился Александр, — Это не первый мой визит в Казахстан в качестве приглашенного шахматиста, и мне приятно приезжать сюда снова. Казахстанские спортсмены показывают высокий уровень мастерства, и каждого из них я был бы рад видеть на чемпионатах у себя дома, в Бразилии», — добавил победитель соревнований.

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