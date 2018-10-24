Бразильский шахматист выиграл Almaty Open

«Я рад, что мне представилась возможность принять участие в столь крупном международном соревновании, — поделился Александр, — Это не первый мой визит в Казахстан в качестве приглашенного шахматиста, и мне приятно приезжать сюда снова. Казахстанские спортсмены показывают высокий уровень мастерства, и каждого из них я был бы рад видеть на чемпионатах у себя дома, в Бразилии», — добавил победитель соревнований.