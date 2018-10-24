Шахматист Карякин пожаловался на жизнь на Украине

«Плох тот боец, который не мечтает стать генералом. Поэтому я работал и все время стремился, чтобы обойти Магнуса. Но у меня была тяжелая ситуация, потому что я проживал в Крыму, когда он еще был украинским, и никакой поддержки у меня не было. Приходилось приглашать тренеров за свой счет, оплачивать поездки на турниры. Все это было накладно», — заявил Карякин.