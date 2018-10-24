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18:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Шахматист Карякин пожаловался на жизнь на Украине

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о соперничестве с норвежцем Магнусом Карлсеном. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Плох тот боец, который не мечтает стать генералом. Поэтому я работал и все время стремился, чтобы обойти Магнуса. Но у меня была тяжелая ситуация, потому что я проживал в Крыму, когда он еще был украинским, и никакой поддержки у меня не было. Приходилось приглашать тренеров за свой счет, оплачивать поездки на турниры. Все это было накладно», — заявил Карякин.

По словам шахматиста, Карлсена на протяжении 10 лет спонсировала компания Microsoft. «Его поддержку нельзя было сравнивать с моей. Пока Карлсен купался в финансах, я не мог организовать сбор, пригласить гроссмейстеров Сейчас я живу в собственном доме на Рублевке с двумя детьми. Я купил его за свои деньги», — отметил Карякин.

В ноябре 2016 года Карякин проиграл Карлсену в матче за титул чемпиона мира по классическим шахматам. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.

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