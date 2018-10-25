Карякин победил Севяна в 5-м раунде шахматного турнира на острове Мэн
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин взял верх над американцем Самуэлем Севяном в пятом раунде шахматного турнира на острове Мэн.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин взял верх над американцем Самуэлем Севяном в пятом раунде шахматного турнира на острове Мэн.
Партия, состоявшаяся в среду, завершилась на 92-м ходу в пользу Карякина, игравшего белыми фигурами.
Россияне Михаил Антипов, Владислав Артемьев, Александр Грищук, Алина Кашлинская, Анастасия Парамзина и Семен Ломасов свели свои партии в этом раунде вничью.
После пяти туров лидерство делят четверо игроков — Ван Хао (Китай), Аркадий Найдич (Азербайджан), Джеффри Сюн (США), Абхиджит Гупта (Индия), набравших по 4,5 очка. Карякин, имеющий на 0,5 балла меньше, находится в первой группе преследователей.
Турнир на острове Мэн, проводящийся по швейцарской системе в девять туров, продлится до 28 октября.