Карякин победил Севяна в 5-м раунде шахматного турнира на острове Мэн

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Партия, состоявшаяся в среду, завершилась на 92-м ходу в пользу Карякина, игравшего белыми фигурами.

Россияне Михаил Антипов, Владислав Артемьев, Александр Грищук, Алина Кашлинская, Анастасия Парамзина и Семен Ломасов свели свои партии в этом раунде вничью.

После пяти туров лидерство делят четверо игроков — Ван Хао (Китай), Аркадий Найдич (Азербайджан), Джеффри Сюн (США), Абхиджит Гупта (Индия), набравших по 4,5 очка. Карякин, имеющий на 0,5 балла меньше, находится в первой группе преследователей.