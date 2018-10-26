Источник: Спорт-Экспресс

В эти дни на британском острове Мэн проходит очень сильный открытый турнир. Владимир Крамник, Сергей Карякин, Александр Грищук, Левон Аронян, Вишванатан Ананд, Уэсли Со и многие другие будут оспаривать первый приз. После пяти туров лучший из россиян — Карякин. В его активе 4 очка. В последней партии Карякин продемонстрировал высокую технику и поставил мат двумя конями.

После Олимпиады хотелось играть еще

— Сергей, недавно в Батуми завершилась Всемирная шахматная олимпиада. И уже сразу турнир?

— Ну это еще был небольшой отдых. Порой мы играем гораздо чаще. Но несмотря на то, что в Грузии я выступал на первой доске, силы остались. Наоборот, хотелось борьбы. Бронза оставила недосказанность. Все-таки мы набрали одинаковые очки с США и Китаем, но стали третьими, а так мечтали о золоте. Но думаю, что у этой сборной все впереди.

— Отдыхали после Батуми с семьей?

— Да, почти все время провел с супругой и детьми. Ведь я их вижу очень редко, а семья — это святое. Каждую минутку старался использовать с делом. Много гуляли, возился с сыновьями. Такая уж доля у профессиональных спортсменов, что дети растут почти без них.

— Совсем скоро начнется матч за мировую корону. А ведь два года назад вы могли привезти эту самую корону в Россию…

— Эх, не травите душу. Что уж лукавить. С белой завистью смотрю я на Каруану. И ведь у меня был такой шанс обогнать его на турнире претендентов в Берлине. Да и проведи я концовку матча с Карлсеном более уверенно, то сейчас сам бы ждал претендента. Но вышло так, что максимум, чем можно гордиться, — боем в Нью-Йорке, что он завершился вничью (классическая часть матча, Сергей уступил на тай-брейке). Как же тогда расстроились все болельщики. Мои спонсоры. Всегда буду благодарен всем компаниям, которые поддерживают меня. Лично Андрею Дашину и «Альпари», Андрею Гурьеву и «ФосАгро». Без ВСМПО-АВИСМА, «Лаборатории Касперского», «Mercedes-Benz» не было бы и этого матча, и этих успехов.

— Как сейчас обстоят дела со спонсорами?

— Мой менеджер Кирилл Зангалис постоянно работает в этом направлении. Надеюсь, что все компании продлят со мной контракт после Нового года и мы найдем новые варианты.

Лошадью ходи!

— На острове Мэн вы пока идете в списке лидеров?

— Ну, удается побеждать белым цветом, а черными — ничьи. А впереди самое сложное. Экватор пройден, и осталось четыре тура. Здесь все и решится. Я давно не брал первого приза. Очень хочется победить, буду стараться. Я после Олимпиады остался голодным. Сейчас хочу этот голод удовлетворить.

— Ваша последняя партия войдет в учебники. Пошли на вариант сложнейшего матча двумя конями при наличии пешки у соперника. Мало кто справится с этой задачей в мире…

— Ну, я понимал, что, скорее всего, это ничья. Но прекрасно знал, что при такой пешке матовать можно и нужно. Если черные чуть ошибутся, то дело в шляпе. Мне повезло, соперник дрогнул. Так что лошадки сделали работу. Там есть много тонкостей, которые я вряд ли тут смогу объяснить читателям «СЭ».

— Могут ваши болельщики и спонсоры рассчитывать на успех?

— Не стал бы загадывать, нужно идти от партии к партии.

— Тогда сменим тему. Вы активно поддерживали Аркадия Дворковича на выборах президента ФИДЕ…

— Да, я говорил об этом в многочисленных интервью. И очень рад, что президентское кресло занял такой авторитетный человек, искренне любящий шахматы. Теперь, думаю, у шахмат отличное будущее.

— 2 ноября в Ханты-Мансийске стартует чемпионат мира среди женщин. Будете следить?

— Конечно, и призываю всех любителей шахмат и спорта поболеть за наших девчонок. Это будет очень увлекательный нокаут.

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