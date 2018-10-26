Крамник победил Л’Ами в шестом туре шахматного турнира на острове Мэн

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась после 35-го хода Крамника, который играл белыми фигурами.

Другой россиянин Сергей Карякин (черные) разошелся миром с румынским шахматистом Мирче-Эмилианом Парлиграсом, Александр Грищук (черные) сыграл вничью с армянином Грантом Мелкумяном.

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Победы в шестом туре одержали российские шахматисты Михаил Антипов, Владислав Артемьев, обыгравший соотечественника Павла Трегубова, и Алина Кашлинская, Семен Ломасов свою партию завершил вничью, Александра Костенюк и Анастасия Парамзина уступили.

После шести туров лидерство делят шестеро игроков — Ван Хао (Китай), Аркадий Найдич (Азербайджан), Джеффри Сюн и Хикару Накамура (оба — США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Радослав Войташек (Польша), набравших по 5 очков. Карякин, Крамник, Артемьев и Антипов отстают на 0,5 очка.