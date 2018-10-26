Крамник победил Л’Ами в шестом туре шахматного турнира на острове Мэн
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский гроссмейстер Владимир Крамник нанес поражение представителю Нидерландов Эрвину Л’Ами в шестом туре шахматного турнира на острове Мэн.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский гроссмейстер Владимир Крамник нанес поражение представителю Нидерландов Эрвину Л’Ами в шестом туре шахматного турнира на острове Мэн.
Встреча завершилась после 35-го хода Крамника, который играл белыми фигурами.
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Победы в шестом туре одержали российские шахматисты Михаил Антипов, Владислав Артемьев, обыгравший соотечественника Павла Трегубова, и Алина Кашлинская, Семен Ломасов свою партию завершил вничью, Александра Костенюк и Анастасия Парамзина уступили.
После шести туров лидерство делят шестеро игроков — Ван Хао (Китай), Аркадий Найдич (Азербайджан), Джеффри Сюн и Хикару Накамура (оба — США), Максим
Турнир на острове Мэн, проводящийся по швейцарской системе в девять туров, продлится до 28 октября.