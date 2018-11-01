Дворкович: Ханты-Мансийск готов к проведению женского чемпионата мира по шахматам

«Ханты-Мансийск готов к проведению турнира, власти уделяют личное внимание этому. Шахматистки чувствуют себя хорошо, несмотря на холод. Хочу напомнить, что в 2019 году город проведет Кубок мира среди мужчин, а в 2020 году там пройдет Всемирная шахматная олимпиада», — заявил Дворкович.