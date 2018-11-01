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14:10 (мск), источник: ТАСС

Дворкович: Ханты-Мансийск готов к проведению женского чемпионата мира по шахматам

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийск готов к проведению предстоящего чемпионата мира по шахматам среди женщин. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 2 по 23 ноября.

«Ханты-Мансийск готов к проведению турнира, власти уделяют личное внимание этому. Шахматистки чувствуют себя хорошо, несмотря на холод. Хочу напомнить, что в 2019 году город проведет Кубок мира среди мужчин, а в 2020 году там пройдет Всемирная шахматная олимпиада», — заявил Дворкович.

В чемпионате мира примут 64 шахматистки из 28 стран. Соревнования пройдут по нокаут-системе.

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