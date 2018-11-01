Карякин опустился на 15-е место в рейтинге FIDE

Источник: РИА "Новости"

В активе Карякина 2753 очка. Лучший из россиян Владимир Крамник поднялся на одну строчку и занимает седьмое место (2777).

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Еще один российский гроссмейстер Александр Грищук поднялся на две позиции и стал девятым (2771).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2835), на втором месте — американец Фабиано Каруана (2832). Третью строчку рейтинга занимает Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (2817).

Карлсен в ноябре проведет матч за шахматную корону с Каруаной. Поединок пройдет в Лондоне.