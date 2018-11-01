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15:00 (мск), источник: ТАСС

Карякин опустился на 15-е место в рейтинге FIDE

ТАСС, 1 ноября. Россиянин Сергей Карякин опустился с 14-го на 15-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации.

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Источник: РИА "Новости"

В активе Карякина 2753 очка. Лучший из россиян Владимир Крамник поднялся на одну строчку и занимает седьмое место (2777).

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Еще один российский гроссмейстер Александр Грищук поднялся на две позиции и стал девятым (2771).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2835), на втором месте — американец Фабиано Каруана (2832). Третью строчку рейтинга занимает Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (2817).

Карлсен в ноябре проведет матч за шахматную корону с Каруаной. Поединок пройдет в Лондоне.

В женском рейтинге первое место сохранила китаянка Хоу Ифань (2658), второй вновь стала ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2568). На третью строчку поднялась украинка Анна Музычук (2564), россиянка Екатерина Лагно опустилась на четвертое место (2556).

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