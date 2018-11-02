«Шахматам рано на Олимпиаду». Аркадий Дворкович — о планах и задачах FIDE

Источник: РИА "Новости"

Матч за мировую шахматную корону — одно из главных спортивных событий 2018 года, за которым будут следить сотни тысяч зрителей по всему миру. Новый президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал ТАСС о подготовке Лондона к матчу между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной, о необходимости повышать призовые как мужского матча за звание чемпиона мира, так и женского и также заявил о преждевременности включения шахмат в программу Олимпийских игр.

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— Все ли готово к матчу, который определит чемпиона мира?

— У нас еще перед этим матчем стартует женский чемпионат мира по нокаут-системе. Я как раз в пятницу туда отправляюсь. Я нахожусь на постоянной связи с организаторами, с руководителями региона, которые делают очень многое для того, чтобы турнир прошел на высочайшем уровне. В Ханты-Мансийске все готово к проведению чемпионата мира.

Что касается Лондона, то туда я отправлюсь накануне. Здесь как было у нас в футболе: даже за несколько дней готовность 99 процентов, а не сто. Сто процентов — это когда уже начинается матч.

— Насколько велик интерес зрителей к матчу?

— Я сразу хочу сказать, что организатором матча является компания World Chess, бывшая Agon. FIDE делегировала ей права на проведение еще до моего избрания на пост президента. Тем не менее мы стараемся контролировать ситуацию. Я видел место проведения — оно не очень большое. Физически будет не очень много зрителей, но основной интерес будет в интернете. Все будут следит онлайн, и я ожидаю чрезвычайно большой ажиотаж.

— Примерно о каких цифрах идет речь? Это десятки тысяч зрителей онлайн?

— Сотни тысяч — такова пропускная способность. Но по итогу матча совокупно речь будет идти о миллионе людей.

— Увеличение шахматной аудитории. Такая задача стоит перед FIDE?

— Это одна из основных задач. Тут нужно двигаться по нескольким направлениям. От фундаментального — шахматы в школах, шахматы в образовании — до обеспечения доступа через интернет и развития интернет-шахмат. А также привлечение со стороны сообществ, компаний и других игроков и других институтов общества.

Надо использовать все три направления для достижения цели. Чтобы было больше активных шахматистов с рейтингом, играющих турниры, и больше любителей.

— Вы сказали, что World Chess делегированы права на проведение матча за шахматную корону у мужчин. Это случилось еще до вас. Будет эта ситуация пересматриваться или все останется как есть?

— По итогам чемпионата мы проведем анализ и контрактных отношений, и качества проведения турнира. Только после этого мы сможем сделать выводы и примем решение.

— Призовые фонды мужского и женского матчей остались такими же, как два года назад?

— Они примерно на уровне предыдущих. Что касается мужского, то есть небольшое отличие, предусматривающее разделение прибыли от дополнительных доходов организаторов. От продажи интернет-трансляций. Что касается женского матча за корону, то сумма эта умеренная — $250 тыс., и одна из главных задач — увеличение призовых фондов. И мужского, но прежде всего — женского матча за звание чемпиона мира. Это важно для увеличения престижа.

— Где может пройти следующий матч за корону, есть ли какой-то шорт-лист?

— Шорт-листа нет, но есть задача ротировать проведение по континентам. Уже точно можно сказать, что следующий матч за звание чемпиона мира пройдет не в Европе.

— Такая же ситуация с турниром претендентов?

— С турниром претендентов будем смотреть варианты. На женский турнир претендентов есть кандидатура Мексики, которая предлагает достаточно хорошие условия. Но подробно мы будем это обсуждать на президентском совете FIDE, который пройдет в Лондоне перед матчем за корону.

— У вашего предшественника были планы по включению шахмат в олимпийскую программу. Многие называли эту идею утопичной. Вам как кажется?

— Я считаю, что эта идея преждевременная. Мы должны начать с четких рекомендаций со стороны Международного олимпийского комитета, который уже признал шахматы спортом, всем национальным федерациям, чтобы шахматы были признаны спортом, везде, по всему миру. Это первый шаг.

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Второй шаг, который может идти параллельно с первым, — это обеспечение наличия шахмат в качестве либо демонстрационного, либо полноправного спорта на континентальных играх — Азиатских, Европейских, Панамериканских. И только после этого можно начинать обсуждение идеи включения шахмат в Олимпийские игры. Сейчас же даже обсуждение этого вопроса преждевременно, пока не сделаны первые два шага.

— Месяц назад вы говорили, что счета FIDE должны быть уже разблокированы. Как обстоит дело с этим?

— На данный момент используются трастовые счета FIDE. В ближайшие дни завершается работа с банками по открытию нормальных счетов. Это чисто юридический процесс. Он не связан с санкциями, а связан с прохождением всех банковских процедур.