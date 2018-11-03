Женский чемпионат мира по шахматам стартует в Ханты-Мансийске
ТАСС, 3 ноября. Чемпионат мира по шахматам среди женщин стартует в субботу в
ТАСС, 3 ноября. Чемпионат мира по шахматам среди женщин стартует в субботу в
В соревнованиях примут участие 64 шахматистки из 28 стран. Среди них будет действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Лидерами сборной России на турнире станут бывшие победительницы чемпионатов мира по блицу и быстрым шахматам Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.
Матчи первых пяти кругов будут включать в себя две партии. В случае ничейного счета победительницу определит
Торжественная церемония открытия чемпионата мира состоялась в пятницу. В ней принял участие новый президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. В поздравительном письме поприветствовал шахматисток и президент России Владимир Путин. Слова главы государства прочитал федеральный инспектор по
Как сообщили ТАСС в Российской шахматной федерации (РШФ), Дворкович пообещал, что в будущем цикл за звание чемпионки мира по шахматам будет переформатирован в соответствии с той же системой, по которой определяется чемпион мира по шахматам среди мужчин.
Также в пятницу все члены президентского совета FIDE поддержали предложение Дворковича о том, что все полуфиналистки, за исключением победительницы, получат путевки в турнир претенденток цикла чемпионата мира — 2019/20.
Накануне Дворкович посетил ТАСС. В интервью агентству президент FIDE отметил, что увеличение призового фонда турнира за является одним из основных шагов.
«Нынешнюю сумму призовых на женском чемпионате мира можно назвать умеренной, — заявил Дворкович. — Одна из главных задач — увеличение призовых фондов, мужского в том числе. Однако первоначально речь идет о матче за звание чемпиона мира среди женщин. Это важно для увеличения престижа».
Как заверил глава FIDE, турнир пройдет на высшем уровне, ведь
Первая партия состоится в субботу 3 ноября в 13.00 мск.