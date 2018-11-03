Женский чемпионат мира по шахматам стартует в Ханты-Мансийске

В соревнованиях примут участие 64 шахматистки из 28 стран. Среди них будет действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Лидерами сборной России на турнире станут бывшие победительницы чемпионатов мира по блицу и быстрым шахматам Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

Матчи первых пяти кругов будут включать в себя две партии. В случае ничейного счета победительницу определит тай-брейк. В финальном матче шахматистки сыграют четыре партии с классическим контролем времени. При ничьей участниц тоже ждет тай-брейк.

Путин поздравил участниц чемпионата мира

Торжественная церемония открытия чемпионата мира состоялась в пятницу. В ней принял участие новый президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. В поздравительном письме поприветствовал шахматисток и президент России Владимир Путин. Слова главы государства прочитал федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу Дмитрий Кузьменко.

Как сообщили ТАСС в Российской шахматной федерации (РШФ), Дворкович пообещал, что в будущем цикл за звание чемпионки мира по шахматам будет переформатирован в соответствии с той же системой, по которой определяется чемпион мира по шахматам среди мужчин.

Также в пятницу все члены президентского совета FIDE поддержали предложение Дворковича о том, что все полуфиналистки, за исключением победительницы, получат путевки в турнир претенденток цикла чемпионата мира — 2019/20.

Призовой фонд турнира будет увеличен

Накануне Дворкович посетил ТАСС. В интервью агентству президент FIDE отметил, что увеличение призового фонда турнира за является одним из основных шагов.

«Нынешнюю сумму призовых на женском чемпионате мира можно назвать умеренной, — заявил Дворкович. — Одна из главных задач — увеличение призовых фондов, мужского в том числе. Однако первоначально речь идет о матче за звание чемпиона мира среди женщин. Это важно для увеличения престижа».

Как заверил глава FIDE, турнир пройдет на высшем уровне, ведь Ханты-Мансийск обладает богатой историей проведения международных соревнований.