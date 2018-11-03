Россиянка Костенюк победила в первой партии стартового раунда на ЧМ по шахматам

В других партиях Алиса Галлиамова сыграла вничью с Гулисхан Нахбаевой из Казахстана, Наталья Погонина победила Бхакти Кулкарни из Индии, Екатерина Лагно обыграла южноафриканку Джесси Никки Фебруари, Марина Гусева сыграла вничью с Йолянтой Завадской из Польши,

Ольга Гиря уступила китаянке Чжай Мо, Анастасия Бондарук сыграла вничью с испанкой Сабриной Вега Гуттьеррес, Алина Кашлинская проиграла Гулрухбугим Тохиржоновой из Узбекистана, Валентина Гунина уступила перуанке Ингрид Фернандес, Александра Горячкина сыграла вничью с канадкой Мейли-Джейд Оуэллет.

В воскресенье соперницы проведут ответные партии, в случае равного счета на следующий день будет проведен тай- брейк.