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20:35 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Костенюк вышла во второй раунд чемпионата мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александра Костенюк пробилась во второй раунд чемпионата мира по шахматам. Турнир проходит в Ханты- Мансийске.

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Во второй партии первого раунда россиянка белыми фигурами обыграла пуэрториканку Даницу Васкес. В первой партии победа также осталась за россиянкой. Таким образом, Костенюк вышла во второй раунд.

Также в следующий круг турнира вышли россиянки Валентина Гунина, по сумме двух партий переигравшая перуанку Ингрид Фернандес, Екатерина Лагно, оказавшаяся сильнее южноафриканки Джесси Никки Фебруари, Наталья Погонина, обыгравшая Бхакти Кулкарни из Индии, и Александра Горячкина, которая обыграла канадку Мейли-Джейд Оуэллет.

Россиянки Ольга Гиря, Алина Кашлинская и Марина Гусева не смогли выйти во второй раунд. Анастасия Боднарук и Алиса Галлямова в понедельник будут играть со своими соперницами тай-брейк.

В чемпионате мира принимают участие 64 шахматистки из 28 стран. Соревнования проходят по нокаут-системе. Турнир в Ханты-Мансийске завершится 23 ноября.

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