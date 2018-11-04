Россиянка Костенюк вышла во второй раунд чемпионата мира по шахматам

Во второй партии первого раунда россиянка белыми фигурами обыграла пуэрториканку Даницу Васкес. В первой партии победа также осталась за россиянкой. Таким образом, Костенюк вышла во второй раунд.

Также в следующий круг турнира вышли россиянки Валентина Гунина, по сумме двух партий переигравшая перуанку Ингрид Фернандес, Екатерина Лагно, оказавшаяся сильнее южноафриканки Джесси Никки Фебруари, Наталья Погонина, обыгравшая Бхакти Кулкарни из Индии, и Александра Горячкина, которая обыграла канадку Мейли-Джейд Оуэллет.

Россиянки Ольга Гиря, Алина Кашлинская и Марина Гусева не смогли выйти во второй раунд. Анастасия Боднарук и Алиса Галлямова в понедельник будут играть со своими соперницами тай-брейк.