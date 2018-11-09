Битва двух К в Лондоне. В шахматах стартует главный матч года
Шахматную корону разыграют без россиян.
Шахматную корону разыграют без россиян.
9 ноября в столице Великобритании начнется матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором действующий обладатель титула 27-летний норвежец Магнус Карлсен сыграет с победителем мартовского турнира претендентов 26-летним американцем Фабиано Каруаной. Вновь между собой играют два К, правда, на сей раз к России никакого отношения не имеющие.
С 1990 года, когда свой последний матч за мировую корону провели Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, звание чемпиона не разыгрывали два лучших по рейтингу шахматиста мира. А такого, чтобы в этом самом рейтинге их разделяло всего три очка, вообще не было никогда. 2835 — рейтинг Карлсена, 2832 — рейтинг Каруаны.
Так что битва в Лондоне пойдет не только за звание чемпиона мира, но и за звание первого в рейтинге. Это далеко не всегда одно и то же. Карлсен, например, с 2011 года считался лучшим шахматистом планеты, но чемпионский титул завоевал в 2013-м в матче с Виши Анандом. Каруаназавоевал право сыграть в чемпионском матче, выиграв в марте турнир претендентов. Тогда он опередил на одно очкороссиянина Сергея Карякина и азербайджанца ШахрияраМамедьярова.
Чемпионский матч пройдет в уже привычном формате. 12 партий с классическим контролем времени. Победит тот, кто первым наберет 6,5 очка. В случае ничьей в «классике» будет тай-брейк: быстрые шахматы, блиц и «армагеддон’в случае необходимости. После каждых двух партий в классические шахматы гроссмейстеры получают день отдыха.
Для Карлсена это будет уже четвертый матч и третья защита титула. Две встречи у Ананда норвежец выиграл с большим преимуществом, а у Сергея Карякина два года назад в
Удивительно, но американец, несмотря на предстоящий матч, сыграл еще за свою сборную на недавно завершившейся в Грузии шахматной Олимпиаде. Обычно перед борьбой за титул гроссмейстеры предпочитают не играть серьезные соревнования. Карлсен, например, развлекся партией с футболистом «Ливерпуля». Трент
Соперники провели между собой 33 партии с классическим контролем времени. Преимущество на стороне Карлсена- 10 побед при пяти поражениях и 18 ничьих. В быстрые шахматы норвежец также играет лучше: 13 побед при шести поражениях и четырех ничьих. Говорит ли это о том, что именно он- безоговорочный фаворит?
Вряд ли. В матче с Карякиным Карлсен считался таковым, ведь он играл с девятым на тот момент шахматистом мира. Но россиянин загонял норвежца в «сухие» позиции, в которых даже великолепная техника и интуиция не помогали Карлсену добыть преимущество. Кажется, тогда у него возник страх проиграть сопернику, который объективно уступает ему в классе.
Карлсен, характеризуя Каруану, назвал американца в числе двух шахматистов, которые его не просто побеждали, а именно переигрывали. Второй — армянин Левон Аронян. Возможно, сейчас у скандинава будет другой страх- проиграть сопернику, который считается равным. Кстати, сестра Карлсена Эллен недавно в интервью норвежским СМИ заявила, что ее брат может взять паузу в карьере в случае поражения.
И не потому, что он лучше играет в шахматы. «Карлсен- лучший шахматист, но Каруана более голоден до побед. Это все решит». Новым чемпионом мира Каруану видит и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов. По его мнению, американец блестяще умеет выводить соперника из зоны комфорта, а это очень многое значит.
Многое будет зависеть и от помощников. Не секрет, что у обоих гроссмейстеров есть постоянные помощники. Питер Нильсен работает с Карлсеном, Рустам Касымджанов- с Каруаной. Но кто еще будет в их командах? В 2016-м норвежцу помогал тогдашний шестой номер мирового рейтинга француз Максим
Имена привлеченных гроссмейстеров обычно держатся в секрете. Ведь если об этом станет известно, то соперники, исходя из стиля игры помощников, могут просчитать, на что направлена домашняя подготовка в дебютах. Карлсен признался, что в его команде будут Лоран Фрессети и Ян Густаффсон, а также несколько игроков, имена которых могут стать для шахматного мира неожиданными. Не исключено, что одним из помощников норвежца станет россиянин Ян Непомнящий — один из немногих в мире гроссмейстеров, имеющих положительный баланс против скандинава.
Впрочем, Непомнящий точно так же может быть и в команде Каруаны. А еще американцу будут помогать Алехандро Рамирес и, скорее всего, чемпион США Сэм Шенкленд. И в его команде тоже возможны сюрпризы. Например, Уэсли Со или ХикаруНакамура.
Еще вопрос -будет ли помогать
Магнус Карлсен vs Фабиано Каруана
Матч за звание чемпиона мира. Лондон, 9 — 28 ноября
Игровые дни: 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26 ноября.