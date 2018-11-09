Битва двух К в Лондоне. В шахматах стартует главный матч года

Источник: Спорт-Экспресс

9 ноября в столице Великобритании начнется матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором действующий обладатель титула 27-летний норвежец Магнус Карлсен сыграет с победителем мартовского турнира претендентов 26-летним американцем Фабиано Каруаной. Вновь между собой играют два К, правда, на сей раз к России никакого отношения не имеющие.

Лучшие из лучших

С 1990 года, когда свой последний матч за мировую корону провели Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, звание чемпиона не разыгрывали два лучших по рейтингу шахматиста мира. А такого, чтобы в этом самом рейтинге их разделяло всего три очка, вообще не было никогда. 2835 — рейтинг Карлсена, 2832 — рейтинг Каруаны.

Так что битва в Лондоне пойдет не только за звание чемпиона мира, но и за звание первого в рейтинге. Это далеко не всегда одно и то же. Карлсен, например, с 2011 года считался лучшим шахматистом планеты, но чемпионский титул завоевал в 2013-м в матче с Виши Анандом. Каруаназавоевал право сыграть в чемпионском матче, выиграв в марте турнир претендентов. Тогда он опередил на одно очкороссиянина Сергея Карякина и азербайджанца ШахрияраМамедьярова.

На кону миллион

Чемпионский матч пройдет в уже привычном формате. 12 партий с классическим контролем времени. Победит тот, кто первым наберет 6,5 очка. В случае ничьей в «классике» будет тай-брейк: быстрые шахматы, блиц и «армагеддон’в случае необходимости. После каждых двух партий в классические шахматы гроссмейстеры получают день отдыха.

Призовой фонд матча составит один миллион евро. В случае победы в основное время он будет поделен 60 на 40 в пользу чемпиона, если же судьбу матча решит тай-брейк, дележ миллиона пройдет по формуле 55 на 45.

Для Карлсена это будет уже четвертый матч и третья защита титула. Две встречи у Ананда норвежец выиграл с большим преимуществом, а у Сергея Карякина два года назад в Нью-Йорке — на тай-брейке. Кстати, российский гроссмейстер считает Карлсена фаворитом. И потому, что у того есть матчевый опыт, а у американца такого опыта нет совсем, и потому, что Каруана, по мнению Карякина, прошел пик формы в текущем сезоне. «Действительно, у меня нет матчевого опыта. Придется учиться на лету, чтобы компенсировать его отсутствие», — признал Каруана.

Удивительно, но американец, несмотря на предстоящий матч, сыграл еще за свою сборную на недавно завершившейся в Грузии шахматной Олимпиаде. Обычно перед борьбой за титул гроссмейстеры предпочитают не играть серьезные соревнования. Карлсен, например, развлекся партией с футболистом «Ливерпуля». Трент Александр-Арнольд продержался против чемпиона мира пять минут — вдвое дольше, чем основатель «Майкрософт» Билл Гейтс.

Статистика за норвежца

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Соперники провели между собой 33 партии с классическим контролем времени. Преимущество на стороне Карлсена- 10 побед при пяти поражениях и 18 ничьих. В быстрые шахматы норвежец также играет лучше: 13 побед при шести поражениях и четырех ничьих. Говорит ли это о том, что именно он- безоговорочный фаворит?

Вряд ли. В матче с Карякиным Карлсен считался таковым, ведь он играл с девятым на тот момент шахматистом мира. Но россиянин загонял норвежца в «сухие» позиции, в которых даже великолепная техника и интуиция не помогали Карлсену добыть преимущество. Кажется, тогда у него возник страх проиграть сопернику, который объективно уступает ему в классе.

Карлсен, характеризуя Каруану, назвал американца в числе двух шахматистов, которые его не просто побеждали, а именно переигрывали. Второй — армянин Левон Аронян. Возможно, сейчас у скандинава будет другой страх- проиграть сопернику, который считается равным. Кстати, сестра Карлсена Эллен недавно в интервью норвежским СМИ заявила, что ее брат может взять паузу в карьере в случае поражения.

Экс-чемпион мира Владимир Крамник и вице-президент ФИДЕ Найджел Шорт считают, что победит Каруана.

И не потому, что он лучше играет в шахматы. «Карлсен- лучший шахматист, но Каруана более голоден до побед. Это все решит». Новым чемпионом мира Каруану видит и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов. По его мнению, американец блестяще умеет выводить соперника из зоны комфорта, а это очень многое значит.

Секретные команды

Многое будет зависеть и от помощников. Не секрет, что у обоих гроссмейстеров есть постоянные помощники. Питер Нильсен работает с Карлсеном, Рустам Касымджанов- с Каруаной. Но кто еще будет в их командах? В 2016-м норвежцу помогал тогдашний шестой номер мирового рейтинга француз Максим Вашье-Лаграв. Чтобы более образно представить, это все равно, что в баскетболе Леброну Джеймсу помогал бы, например, Джеймс Харден.

Имена привлеченных гроссмейстеров обычно держатся в секрете. Ведь если об этом станет известно, то соперники, исходя из стиля игры помощников, могут просчитать, на что направлена домашняя подготовка в дебютах. Карлсен признался, что в его команде будут Лоран Фрессети и Ян Густаффсон, а также несколько игроков, имена которых могут стать для шахматного мира неожиданными. Не исключено, что одним из помощников норвежца станет россиянин Ян Непомнящий — один из немногих в мире гроссмейстеров, имеющих положительный баланс против скандинава.

Впрочем, Непомнящий точно так же может быть и в команде Каруаны. А еще американцу будут помогать Алехандро Рамирес и, скорее всего, чемпион США Сэм Шенкленд. И в его команде тоже возможны сюрпризы. Например, Уэсли Со или ХикаруНакамура.

Еще вопрос -будет ли помогать кому-то Гарри Каспаров? Как известно, тринадцатый чемпион мира принимал активное участие в шахматном становлении Карлсена и давал советы в предыдущих чемпионских матчах. Но сейчас Каспаров очень активно продвигает шахматы в США, и вполне может помочь Каруане повторить успех Роберта Фишера.